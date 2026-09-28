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Yenihan'da yolcu minibüsü ile tır çarpıştı: sürücü hayatını kaybetti, 11 yaralı

Bartın-Karabük kara yolunun Yenihan mevkisinde yolcu minibüsü ile tır çarpıştı; minibüs sürücüsü Hakkı Özdemir hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 18:36

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yenihan'da yolcu minibüsü ile tır çarpıştı: sürücü hayatını kaybetti, 11 yaralı

Bartın-Karabük kara yolunda trafik kazası

Bartın-Karabük kara yolunun Yenihan mevkisinde meydana gelen kazada bir yolcu minibüsü ile bir tır çarpıştı. Çarpışma sonucu minibüs sürücüsü yaşamını yitirirken, minibüste bulunan diğer yolcular yaralandı.

Kaza ayrıntıları:

Edinilen bilgilere göre, Karabük’ten hareket eden Hakkı Özdemir (56) idaresindeki 78 ST 967 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen İ.Y. (28) yönetimindeki 41 ARC 440 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüste bulunan yolcular farklı derecelerde yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk kontrollerinde minibüs sürücüsü Hakkı Özdemir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 11 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.

BARTIN-KARABÜK KARA YOLUNUN YENİHAN MEVKİSİNDE TIR İLE YOLCU MİNİBÜSÜNÜN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA...

BARTIN-KARABÜK KARA YOLUNUN YENİHAN MEVKİSİNDE TIR İLE YOLCU MİNİBÜSÜNÜN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ, 11 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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