Mutfak yangını apartmanda paniğe yol açtı: anne ve iki çocuk dumandan etkilendi

Mutfak yangını apartmanda paniğe yol açtı

Erzurum'un Aziziye ilçesi Selçuklu Mahallesi Dadaş Caddesi'nde bulunan Çalışkanlar Apartman G1 Blok 4. katta mutfakta çıkan yangın, kısa sürede daireyi dumanla doldurdu.

Olay yeri ve müdahale:

İhbar üzerine itfaiye, sağlık ekipleri ve polis olay yerine sevk edildi. Yangının henüz sebebi bilinmiyor, ekipler öncelikle alevlerin kontrol altına alınması ve dumanın tahliyesi için çalışma yaptı.

Olay sırasında evde bulunan anne ve iki çocuğu yoğun dumandan etkilendi; sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleleri gerçekleştirdi.

Soruşturmanın seyri:

Müdahalenin ardından anne ve çocuklar tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

ERZURUM’DA BİR EVİN MUTFAĞINDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU. ANNE VE İKİ ÇOCUĞU DUMANDAN ETKİLENDİ.