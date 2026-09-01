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MXGP Türkiye Afyonkarahisar'ı dünya motokrosunun merkezine taşıyor

Mehmet Sadık Vefa, MXGP Türkiye'nin Afyonkarahisar'da 9. kez düzenlenmesinin ve 30. yıl etkinliklerinin ülkemizin motosiklet sporlarındaki konumunu güçlendirdiğini söyledi.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 15:37

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

MXGP Türkiye Afyonkarahisar'ı dünya motokrosunun merkezine taşıyor

MXGP Türkiye Afyonkarahisar'ı dünya motokrosunun merkezine taşıyor

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, MXGP Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye etabının üst üste 9. kez Afyonkarahisar'da düzenlenmesinin federasyon ve ülke açısından taşıdığı önemi vurguladı. Organizasyonun hem sportif hem de tanıtım boyutuyla Türkiye'nin uluslararası konumuna katkı sağladığını belirtti.

Afyonkarahisar ve uluslararası altyapı:

Başkan Vefa, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nin uluslararası standartlardaki altyapısına dikkat çekti. Merkezin, bugüne kadar ev sahipliği yaptığı yarışlarla birlikte dünya motokrosunun önemli merkezlerinden biri haline geldiğini söyleyen Vefa, bu yılki organizasyonun MXGP'nin 30. yılına denk gelmesinin ayrı bir anlam kattığını ifade etti.

Vefa, MXGP kapsamında yalnızca ana kategoriyle sınırlı kalmayıp MX2 Dünya Gençler Motokros Şampiyonası, EMX125 ve EMX250 Avrupa Motokros Şampiyonası yarışlarının da Türkiye'de gerçekleştirilecek olmasının ülkemizin motosiklet sporlarındaki uluslararası görünürlüğünü artırdığını belirtti.

Gençlik, spor turizmi ve uluslararası etki:

Federasyonun önceliklerinden birinin gençlere ulaşmak ve motosiklet sporuna ilgiyi artırmak olduğunu vurgulayan Vefa, uluslararası organizasyonların yeni sporcu yetiştirilmesinde önemli bir rol oynadığını söyledi. Dünyanın en iyi sporcularını yerinde izleme imkânı bulan gençlerin bu deneyimden ilham alacağını ve ileriye dönük spor profillerinin bu ortamlarda şekilleneceğini ifade etti.

Vefa, MXGP Türkiye'nin sadece pistteki rekabeti değil, aynı zamanda farklı ülkelerden sporcular, takımlar ve seyirciler arasında spor dostluğunu güçlendiren bir etkinlik olduğunu belirtti. Organizasyonun spor turizmi açısından da katma değer yarattığını, ülke tanıtımı ve motosiklet sporlarının gelişimi bakımından önemli kazanımlar sunduğunu aktardı.

Son olarak Başkan Vefa, bu yıl 9. kez düzenlenecek olan MXGP Türkiye ile eş zamanlı gerçekleştirilen NG Afyon Motofest'e herkesi davet etti ve organizasyonların ülke spor ekosistemine ve genç sporculara sağlayacağı katkılara dikkat çekti.

MEHMET SADIK VEFA: &quot;MXGP TÜRKİYE, ÜLKEMİZİN MOTOSİKLET SPORLARINDAKİ ULUSLARARASI KONUMUNU...

MEHMET SADIK VEFA: "MXGP TÜRKİYE, ÜLKEMİZİN MOTOSİKLET SPORLARINDAKİ ULUSLARARASI KONUMUNU GÜÇLENDİRİYOR" DEDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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