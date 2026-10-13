Nakkaş-Başakşehir hattında asfalt ve tabela çalışmalarıyla proje hız kazandı

çalışmalar hızlandı:

İstanbul ulaşımında alternatif oluşturması planlanan Kuzey Marmara Otoyolu'nun 8. kesimi Nakkaş-Başakşehir Projesi'nde saha çalışmaları hızlandı. Bahçeşehir koridorunda yapılan son çekimlerde, altyapı imalatlarının tamamlanmasının ardından asfaltlama ve yol tabelası montajı çalışmalarının başladığı görüldü. Yüksek katlı konutların hemen yanı başından geçen otoyol hattında yürütülen işler, projenin yapım aşamasındaki kritik döneme girildiğini gösteriyor.

Projede altyapı hazırlıkları tamamlandıktan sonra güzergâha asfalt serilmeye başlanması ve sürücüleri yönlendirecek levhaların monte edilmesiyle yolun hizmete alımına yönelik son adımlar atılıyor. Çalışmalar, hem karayolu güvenliği hem de trafik akışının düzenlenmesi açısından eş zamanlı ilerliyor.

güzergah ve teknik özellikler:

Nakkaş-Başakşehir kesimi, 24,2 kilometre ana gövde ile 20,8 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 45 kilometrelik bir hat oluşturuyor. Proje kapsamında Sazlıdere Barajı üzerinde yer alan ve kule yüksekliği 196 metre olan Sazlıdere Gergin Eğik Askılı Köprüsü inşa ediliyor. Ayrıca hatta 10 adet kavşak, çok sayıda viyadük, 18 üstgeçit ve 18 altgeçit yer alacak.

Bu teknik unsurlar, hattın kesintisiz ve güvenli taşımacılık yapabilmesi için tasarlandı; viyadük ve köprü yapılarıyla bölgesel topografyaya uygun bağlantılar sağlanacak.

hedeflenen ulaşım etkileri:

Projenin hizmete girmesiyle birlikte özellikle TEM Otoyolu ve Mahmutbey Gişeleri'ndeki yoğunluğun önemli ölçüde azalması hedefleniyor. Yeni hat, Bahçeşehir, Başakşehir, Atatürk Olimpiyat Stadı ve Çam ve Sakura Şehir Hastanesi gibi yoğun nüfus ve ziyaretçi trafiğine sahip noktaların ulaşımını doğrudan rahatlatacak.

Yapımı tamamlandığında transit araç trafiğinin kent içi güzergâhlara girmeden Kuzey Marmara Otoyolu, TEM ve İstanbul Havalimanı aksına hızlı ve güvenli şekilde bağlanması planlanıyor. Şu aşamada devam eden asfaltlama ve tabela montajı çalışmaları, projenin işletmeye alınma sürecinin yaklaştığını işaret ediyor.

Nakkaş-Başakşehir Otoyolu Projesi’nde çalışmalar hız kazandı: Asfaltlama ve tabela çalışmaları başladı