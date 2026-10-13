Dolar 49,2820 -0,16%
Euro 55,2461 +0,35%
Bist 12.227,90 +0,64%
Altın Gram 6.674,50 +0,52%
EUR/USD 1,1186 +0,22%
Brent Petrol 105,07 -1,48%
--°

Nakkaş-Başakşehir hattında asfalt ve tabela çalışmalarıyla proje hız kazandı

Altyapı imalatları tamamlanan Kuzey Marmara Otoyolu 8. kesimi Nakkaş-Başakşehir'de asfaltlama ve yol tabelası montajına geçildi; trafik yükü azalacak.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 10:51

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Nakkaş-Başakşehir hattında asfalt ve tabela çalışmalarıyla proje hız kazandı

çalışmalar hızlandı:

İstanbul ulaşımında alternatif oluşturması planlanan Kuzey Marmara Otoyolu'nun 8. kesimi Nakkaş-Başakşehir Projesi'nde saha çalışmaları hızlandı. Bahçeşehir koridorunda yapılan son çekimlerde, altyapı imalatlarının tamamlanmasının ardından asfaltlama ve yol tabelası montajı çalışmalarının başladığı görüldü. Yüksek katlı konutların hemen yanı başından geçen otoyol hattında yürütülen işler, projenin yapım aşamasındaki kritik döneme girildiğini gösteriyor.

Projede altyapı hazırlıkları tamamlandıktan sonra güzergâha asfalt serilmeye başlanması ve sürücüleri yönlendirecek levhaların monte edilmesiyle yolun hizmete alımına yönelik son adımlar atılıyor. Çalışmalar, hem karayolu güvenliği hem de trafik akışının düzenlenmesi açısından eş zamanlı ilerliyor.

güzergah ve teknik özellikler:

Nakkaş-Başakşehir kesimi, 24,2 kilometre ana gövde ile 20,8 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 45 kilometrelik bir hat oluşturuyor. Proje kapsamında Sazlıdere Barajı üzerinde yer alan ve kule yüksekliği 196 metre olan Sazlıdere Gergin Eğik Askılı Köprüsü inşa ediliyor. Ayrıca hatta 10 adet kavşak, çok sayıda viyadük, 18 üstgeçit ve 18 altgeçit yer alacak.

Bu teknik unsurlar, hattın kesintisiz ve güvenli taşımacılık yapabilmesi için tasarlandı; viyadük ve köprü yapılarıyla bölgesel topografyaya uygun bağlantılar sağlanacak.

hedeflenen ulaşım etkileri:

Projenin hizmete girmesiyle birlikte özellikle TEM Otoyolu ve Mahmutbey Gişeleri'ndeki yoğunluğun önemli ölçüde azalması hedefleniyor. Yeni hat, Bahçeşehir, Başakşehir, Atatürk Olimpiyat Stadı ve Çam ve Sakura Şehir Hastanesi gibi yoğun nüfus ve ziyaretçi trafiğine sahip noktaların ulaşımını doğrudan rahatlatacak.

Yapımı tamamlandığında transit araç trafiğinin kent içi güzergâhlara girmeden Kuzey Marmara Otoyolu, TEM ve İstanbul Havalimanı aksına hızlı ve güvenli şekilde bağlanması planlanıyor. Şu aşamada devam eden asfaltlama ve tabela montajı çalışmaları, projenin işletmeye alınma sürecinin yaklaştığını işaret ediyor.

Nakkaş-Başakşehir Otoyolu Projesi’nde çalışmalar hız kazandı: Asfaltlama ve tabela çalışmaları...

Nakkaş-Başakşehir Otoyolu Projesi’nde çalışmalar hız kazandı: Asfaltlama ve tabela çalışmaları başladı

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kansızlık hastalık değil, vücudun uyarısıdır
images

İscehisar çiftçilerine sertifikalı tohumla verim artırma desteği
images

Gençlerle geçmişe yolculuk: Kocadere kamp alanı protokolü imzalandı
images

Akmerkez Live Well'de uzmanlardan bütünleşik uzun yaşam reçetesi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kansızlık hastalık değil, vücudun uyarısıdır

İscehisar çiftçilerine sertifikalı tohumla verim artırma desteği

Muğla, Birleşik Krallık ile turizmden çevreye geniş kapsamlı iş birliği peşinde

Düzce'de 55 bin ton asfaltla cadde ve sokaklar yenileniyor

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi