Naksan davasında bilirkişi raporu bekleniyor: Yargıtay kararının ardından duruşma ertelendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "para kasası" olarak nitelendirilen Naksan Holding davasında, yerel mahkemece verilen hükmün Yargıtay tarafından kısmen bozulmasının ardından dosya yeniden görülmeye başlandı. Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada heyet, dosyadaki bilirkişi raporunun hangi aşamada olduğunu resen tespit ettirerek duruşmayı erteledi.

duruşmada neler yaşandı:

Duruşmada tutuksuz sanıklar Cahit Nakıboğlu, oğlu Emre Nakıboğlu ile eski holding yöneticilerinden Mesut Ç. ve Emre Ö. ile FETÖ'nün "yeniden yapılanma" dosyasında tutuklu bulunan Taner Nakıboğlu katılmadı. Sanık avukatları söz alarak mahkemenin beklemesinin esas olduğunu, eksik kalan bilirkişi raporunun beklenmesini talep etti. Mahkeme heyeti bu talep doğrultusunda, bilirkişi raporunun akıbetinin sorulmasına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe bıraktı.

Yargıtay kararının içeriği ve sonuçları:

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, daha önce "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıl hapse mahkum edilen Taner Nakıboğlu hakkındaki hükmü bozarak, eylemin niteliğinin "silahlı terör örgütüne üye olma" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti. Ayrıca, Cahit ve Emre Nakıboğlu hakkında verilen mahkûmiyet kararları da bozuldu; daire, bu sanıkların önceki aşamalardaki beyanlarını dikkate alarak söz konusu cezaların etkin pişmanlık hükümleri kapsamında değerlendirilmesini kararlaştırdı.

Yerel mahkeme daha önce Emre Özkaya ile Mesut Ç. hakkında, muvazaalı arsa devirleri nedeniyle 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdiğini, bu fiilin "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtmişti. Daire ise beş sanık hakkındaki mahkûmiyet kararını ve 42 şirketin müsaderesi kararını onamıştı.

Mahkeme heyetinin bilirkişi raporunun durumunu resmî kurumlardan sorması ve raporun gelmesine bağlı olarak yapılacak değerlendirmeler, davanın sonraki seyrini belirleyecek. Bir sonraki duruşma raporun akıbetine ilişkin bilgi geldikten sonra belirlenecek tarihte yapılacak.

GAZİANTEP ADALET SARAYI (ARŞİV)