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nalbur dükkanından 250 kovana: hobiyle başlayan arıcının hedefi 400 kovan

Yozgat Araplı'da nalburluk yapan Osman Özbek, hobiyle başladığı 3 kovandan 250 kovana ulaştı; ürettiği 100 ana arıyla baharda 350–400 kovan hedefliyor.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 10:09

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

nalbur dükkanından 250 kovana: hobiyle başlayan arıcının hedefi 400 kovan

nalbur dükkanından 250 kovana: hobiyle başlayan arıcının hedefi 400 kovan

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabasında nalburluk yapan Osman Özbek, iş stresinden uzaklaşmak amacıyla hobi olarak başladığı arıcılıkta kısa sürede dikkat çekici bir büyüme kaydetti. Dükkanına gelen arıcıların sohbetleri ve tavsiyeleriyle merak sardığı meslekte ilk etapta 3 kovanla yola çıkan Özbek, deneyim kazandıkça kovan sayısını artırdı ve bugün 250 kovana ulaştı.

mesleğe başlangıç ve günlük motivasyon:

Araplı Kasabası’nda nalburluk yapan Özbek, esnaf ilişkileri sayesinde arıcılıkla tanıştığını aktarıyor. İşin teknik detaylarını öğrendikçe mesleğin kendisine çekici geldiğini söyleyen Özbek, arıcılığın hem gelir elde etmeye hem de günün yorgunluğunu atmaya yardımcı olduğunu belirtiyor. İlk başlarda başarılı olamayacağını düşündüğünü ancak zamanla arının yaşam döngüsünü ve bakım gereksinimlerini kavradıkça emeğinin karşılığını almaya başladığını ifade ediyor.

ana arı üretimi ve üretimi profesyonelleştirme adımları:

Üretimini profesyonel zemine taşıyan Özbek, üyelik işlemlerini tamamlayarak Yozgat Arıcılar Birliği’ne katıldı. Koloni gücünü artırmak ve mevcut işletmesini güçlendirmek amacıyla kendi bünyesinde 100 ana arı ürettiğini vurgulayan Özbek, bu üretimin satış için değil, kovanlarını çoğaltmak ve kolonilerini sağlamlaştırmak amacıyla gerçekleştirildiğini söylüyor.

Özbek, gelecek sezon planları hakkında da net: bahar aylarında kovan sayısını 350–400 bandına taşıyarak üretimi daha da büyütmeyi hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda ana arı üretimi ve koloni yönetimi üzerinde yoğunlaştığını, düzenli bakım ve çoğaltma çalışmalarıyla sezonu daha güçlü geçirmek istediğini belirtiyor.

Arıcılığın büyük şehirlerdeki strese karşı de çözüm olduğunu ifade eden Özbek, işi düşünenlere mesleğin hem ekonomik potansiyeli hem de ruhsal faydası açısından tavsiye edilebileceğini söylüyor. Ayrıca devlet destekleri ve hibe imkanlarıyla girişimcilerin bu alana yönelmesinin kolaylaştırılabildiğini, bir yıl kadar çıraklık döneminden sonra işi profesyonel olarak sürdürebileceklerini ekliyor.

Osman Özbek’in hikâyesi, mesleki bilgi, sabır ve yerel dayanışmayla küçük bir hobi girişiminin nasıl büyütülebileceğine dair somut bir örnek sunuyor. Kendi ürettiği ana arılarla kovanlarını güçlendiren Özbek, planlanan hedefe ulaşması halinde bölgedeki arıcılık kapasitesine de katkı sağlamayı amaçlıyor.

ARAPLI KASABASINDA 10 YILDIR NALBURLUK YAPAN OSMAN ÖZBEK, HOBİ OLARAK 3 KOVANLA BAŞLADIĞI...

ARAPLI KASABASINDA 10 YILDIR NALBURLUK YAPAN OSMAN ÖZBEK, HOBİ OLARAK 3 KOVANLA BAŞLADIĞI ARICILIKTA ŞİMDİ 250 ARI KOVANA SAHİP

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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