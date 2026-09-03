Dolar 48,3062 +0,02%
Euro 56,2333 +0,18%
Bist 14.007,40 -0,31%
Altın Gram 6.964,16 +1,57%
EUR/USD 1,1608 +0,14%
Brent Petrol 95,08 -0,58%
--°

Namaz sırasında kedinin tekmelenmesi: şüpheli tespit edildi, soruşturma derinleşiyor

Erzurum Aziziye'deki Adalar Camii'nde yatsı namazı sırasında kediyi tekmeleyen kişinin görüntüleri sonrası resen soruşturma başlatıldı; şüpheli gözaltında.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 10:37

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 10:39

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Namaz sırasında kedinin tekmelenmesi: şüpheli tespit edildi, soruşturma derinleşiyor

olayın ayrıntıları:

25 Ağustos 2026 günü, Erzurum'un Aziziye ilçesindeki Adalar Camii'nde yatsı namazı sırasında çekilen görüntüler kısa sürede büyük tepki topladı. Videoda cemaatin önünde gezen bir kedinin bir şahsın ayaklarının arasına girmeye çalıştığı, şahsın aniden kediyi tekmelediği ve kedinin havalanarak imamın kafasına çarpıp yere düştüğü görülüyor. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla tepkiler çığ gibi büyüdü.

savcılık müdahalesi ve gözaltı:

Paylaşımların ardından Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı resen harekete geçti. Yapılan açıklamaya göre olayla ilgili olarak Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında soruşturma başlatıldı; yürütülen çalışmalar neticesinde şüpheli şahıs tespit edilerek polis tarafından gözaltına alındı. Kurum, soruşturma işlemlerinin titizlikle ve çok yönlü olarak devam ettiğini bildirdi.

Kamuoyuna yansıyan görüntüler ve soruşturmanın ilerleyişi, cami içindeki davranış normları ile hayvanların korunması konusundaki hassasiyeti yeniden gündeme taşıdı. Olayın görüntüleri sosyal medya kullanıcıları tarafından yaygın biçimde paylaşılırken, farklı kesimlerden tepkiler yükseldi.

Olayla ilgili olarak ayrıca kedinin sağlık durumuna ilişkin bilgi verildi. Yetkililer, kedinin sağlık durumunun iyi olduğunu ve herhangi bir sakatlığının bulunmadığını açıkladı. Gelişmeler doğrultusunda soruşturmanın tamamlanmasının ardından gerekli hukuki süreçlerin işletileceği bildirildi.

Kamuoyunun doğru ve eksiksiz şekilde bilgilendirilmesi amacıyla yetkili makamların açıklamaları ve soruşturma sonuçları takip ediliyor.

ERZURUM’UN AZİZİYE İLÇESİNDE BULUNAN ADALAR CAMİİ’NDE, CEMAATLE NAMAZ KILINIRKEN AYAKLARININ...

ERZURUM’UN AZİZİYE İLÇESİNDE BULUNAN ADALAR CAMİİ’NDE, CEMAATLE NAMAZ KILINIRKEN AYAKLARININ ARASINA GİREN BİR KEDİYİ TEKMELEYEN VATANDAŞA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ YÜKSELDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kağıthane'de sosyal medyada paylaşılan makas görüntüsüyle yakalandı
images

Beypazarı’da otomobil çarpışması sonrası üç kişi hastaneye kaldırıldı
images

Artvin'de sahte mal trafiğine 25 gözaltı: yüzlerce paket sigara ve alkollü içki...
images

Yeni Siirt çevre yolunda beton mikseri ve otomobilin çarpışması maddi hasarla so...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Başakşehir Galatasaray'a karşı süren kötü seriyi sonlandırma peşinde

Akıncı TİHA ile LGK-82 ve GÖZDE güdüm kitleri nokta vuruşu gerçekleştirdi

Kastamonu'da dört sağlık çalışanı aynı dönemde başladıkları mücadeleyi birlikte kazandı

Okula sağlıklı adım: erken kontroller ve psikolojik hazırlık önem taşıyor

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı