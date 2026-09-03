Namaz sırasında kedinin tekmelenmesi: şüpheli tespit edildi, soruşturma derinleşiyor

olayın ayrıntıları:

25 Ağustos 2026 günü, Erzurum'un Aziziye ilçesindeki Adalar Camii'nde yatsı namazı sırasında çekilen görüntüler kısa sürede büyük tepki topladı. Videoda cemaatin önünde gezen bir kedinin bir şahsın ayaklarının arasına girmeye çalıştığı, şahsın aniden kediyi tekmelediği ve kedinin havalanarak imamın kafasına çarpıp yere düştüğü görülüyor. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla tepkiler çığ gibi büyüdü.

savcılık müdahalesi ve gözaltı:

Paylaşımların ardından Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı resen harekete geçti. Yapılan açıklamaya göre olayla ilgili olarak Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında soruşturma başlatıldı; yürütülen çalışmalar neticesinde şüpheli şahıs tespit edilerek polis tarafından gözaltına alındı. Kurum, soruşturma işlemlerinin titizlikle ve çok yönlü olarak devam ettiğini bildirdi.

Kamuoyuna yansıyan görüntüler ve soruşturmanın ilerleyişi, cami içindeki davranış normları ile hayvanların korunması konusundaki hassasiyeti yeniden gündeme taşıdı. Olayın görüntüleri sosyal medya kullanıcıları tarafından yaygın biçimde paylaşılırken, farklı kesimlerden tepkiler yükseldi.

Olayla ilgili olarak ayrıca kedinin sağlık durumuna ilişkin bilgi verildi. Yetkililer, kedinin sağlık durumunun iyi olduğunu ve herhangi bir sakatlığının bulunmadığını açıkladı. Gelişmeler doğrultusunda soruşturmanın tamamlanmasının ardından gerekli hukuki süreçlerin işletileceği bildirildi.

Kamuoyunun doğru ve eksiksiz şekilde bilgilendirilmesi amacıyla yetkili makamların açıklamaları ve soruşturma sonuçları takip ediliyor.

ERZURUM’UN AZİZİYE İLÇESİNDE BULUNAN ADALAR CAMİİ’NDE, CEMAATLE NAMAZ KILINIRKEN AYAKLARININ ARASINA GİREN BİR KEDİYİ TEKMELEYEN VATANDAŞA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ YÜKSELDİ.