Narko TIR Elazığ ziyaretinde farkındalık yarattı

Narko TIR Elazığ'da:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda, NARKO TIR ilk kez Elazığ'a gelerek Eski Öğretmen Evi mevkiinde kapılarını açtı. Mobil eğitim tırı, kent merkezinde vatandaşlarla buluşarak uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı bilgilendirme çalışmalarını başlattı.

Eğitim donanımı ve ziyaretçi deneyimi:

Tır bünyesindeki 40 metrekarelik modern eğitim standında görev yapan uzman narkotik polisleri, özellikle üniversite gençliğine yönelik sunumlar gerçekleştirdi. Ziyaretçiler, tır içindeki 6 dokunmatik ekran aracılığıyla bağımlılığın bireysel ve toplumsal etkilerini uygulamalı ve görsel olarak inceleme fırsatı buldu. Proje, hedef olarak Türkiye'nin 81 ilini gezip gençlere, ailelere ve eğitimcilere ulaşmayı öngörüyor.

Yerel yöneticilerin değerlendirmesi:

Elazığ Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş ile İl Emniyet Müdürü Aydın Karan açılışa katıldı ve tırı detaylıca inceledi. Ateş, uyuşturucuya karşı verilen mücadelede erken yaşta bilinçlendirmenin hayati önem taşıdığını vurgulayarak mobil eğitim merkezinin şehirdeki farkındalık çalışmalarına önemli bir ivme kazandıracağını söyledi.

Vali Yardımcısı Ateş, Emniyet ve Jandarma ekiplerinin kent genelinde özellikle okul çevrelerinde denetimleri yoğunlaştırdığını belirtti ve tüm Elazığlıları, aileleri ve gençleri modern merkeze davet ederek uyuşturucuya karşı birlikte hareket edileceklerinin altını çizdi.

Tırı gezenler arasında yer alan 14 Yusuf Ağca, etkinlikten memnun kaldığını ve yapılan bilgilendirmenin faydalı olduğunu ifade etti. Organizatörler, tırın gün boyunca ziyaretçilere açık olacağını bildirdi.

Mobil eğitim tırının gelişi, il genelinde yürütülen saha denetimleri ve bilgilendirme faaliyetleriyle birlikte değerlendirildiğinde, kurumların yerel düzeyde koordineli müdahale ve farkındalık stratejilerini güçlendirme amacını taşıyor.

NARKO TIR ilk kez Elazığ'da: Vatandaşlardan yoğun ilgi