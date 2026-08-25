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Narkotik operasyonlarının sadık yardımcısı Naz emekliliğe uğurlandı

Erzincan Emniyet Müdürlüğü'nün narkotik köpeği Naz, görev süresini tamamlayarak emekliye ayrıldı; teşkilat, başarı ve sadakati için teşekkür etti.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 12:23

GÜNCELLEME: 25 Ağustos 2026 - 12:30

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Narkotik operasyonlarının sadık yardımcısı Naz emekliliğe uğurlandı

Erzincan'da narkotik timinin emektarı Naz

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan narkotik köpeği Naz, hizmet süresini tamamlayarak emekli oldu. Uyuşturucuyla mücadelede ekiplerin en yakın yardımcılarından biri olarak görev yapan Naz, meslektaşlarının veda töreniyle uğurlandı.

görev süreci ve katkıları:

Emniyetin paylaşımlarına göre Naz, görev yaptığı süre boyunca çok sayıda operasyonda ekiplere destek verdi ve operasyonlarda ekiplerle birlikte çalışarak etkin bir destek sağladı. Gösterdiği disiplin, eğitimlere bağlılık ve çevikliği teşkilat içinde takdir topladı.

veda mesajı ve dilekler:

Erzincan Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya paylaşımında, Naz için 'Birlikte nice görev, şimdi güzel bir veda' ifadesi kullanıldı. Paylaşımda ayrıca görevi boyunca yaşanan başarı ve anıların ardından Naz'ın emeklilik hayatına uğurlandığı belirtildi.

Kuruluş, narkotik köpeği Naz’a emeklilik hayatında sağlık, huzur ve mutluluk diledi ve ekiplere verdiği destek için teşekkür etti. Naz'ın hizmeti, ekiplerin saha çalışmalarında hayati rol oynayan narkotik köpeklerinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

ERZİNCAN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDE GÖREV YAPAN NARKOTİK...

ERZİNCAN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDE GÖREV YAPAN NARKOTİK KÖPEĞİ NAZ, GÖREV SÜRESİNİ TAMAMLAYARAK EMEKLİYE AYRILDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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