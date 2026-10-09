Navi Pillay'ın Nürnberg'de aldığı Nobel: espriyle gelen ödül ve uluslararası adalet çağrısı

ödül haberi nürnberg'de geldi:

Uluslararası Adalet Divanı (UAD) yargıcı Navanethem "Navi" Pillay, 2026 Nobel Barış Ödülü haberini Almanya'daki Nürnberg Adalet Sarayı'nda katıldığı bir toplantı sırasında aldı. Toplantıdan dışarı çağrılan Güney Afrika doğumlu, Hint Tamil kökenli hukukçu, haberi duyunca "Bu bir şaka olmalı" diyerek ilk şaşkınlığını dile getirdi.

Basın mensuplarının bulunduğu alana girişinde alkışlarla karşılanan Pillay, salondaki tepkilere espriyle karşılık verip, "Biraz daha alkışlarsanız ödülü (ABD Başkanı Donald) Trump ile paylaşabilirim" sözleriyle gülüşmelere neden oldu. Haber karşısındaki şaşkınlığını gizleyemeyen Pillay, durumu doğrulamak için, "Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Dolayısıyla sorum şu, bu doğru mu?" diye sordu.

hukuk, raporlar ve cesaret tartışması:

Pillay kısa açıklamasında, insanların bir ödüle layık olduğunuzu düşündüğünden emin olmadan takdir almak istemeyeceğini belirterek alkışların kendisi için değerli olduğunu söyledi: "Ama bir avukat ve bir yargıç olarak yine de doğrulamak istiyor olmamı anlarsınız."

Daha önce Gazze'de yaşananlara ilişkin hazırladığı ve olayları "soykırım" olarak nitelendirdiği raporla kamuoyunda geniş yankı uyandıran Pillay, bir dönemde uluslararası hukuka ve insan haklarına yönelik siyasi saldırıların arttığına dikkat çekti. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) aleyhinde yapılan girişimlere atıfla, verilen tepkilerden birinin kendisine "cesaret" atfetmesi olduğunu söyleyerek, "Neden cesarete ihtiyacım olsun ki? Gerçeği söylemek için neden cesarete ihtiyaç duyulsun ki? Hukuku yorumluyorsunuz, bütün olguları inceliyorsunuz, dolayısıyla tarafsız bir karar verme süreci yürütüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

kariyer, görevler ve adanış:

Pillay, hâlen çalıştığını ve özel hakim olarak Gambiya’nın Myanmar’a karşı açtığı Rohingya Soykırımı davasında görevine devam ettiğini belirtti. 1941 doğumlu hukukçu, basın önündeki ilk açıklamalarında "Herkes bana 'Ne zaman bırakacaksın?' diye soruyor. Geçen ay 85 yaşına girdim" diyerek yaşına rağmen görevine bağlılığını vurguladı.

Pillay, ödül haberini 600 numaralı duruşma salonunda, Nazi savaş suçlularının yargılandığı mekânda almasının anlamlı olduğunu söyledi: "Belki bu kaderin bir cilvesiydi. Günümüzde tanık olduğumuz uluslararası adaleti zayıflatmaya yönelik girişimler, Nürnberg'den bu yana büyük emeklerle elde ettiği ilerlemeyi tehlikeye atıyor." Ayrıca bu ödülü, "uluslararası suçların kurbanları ile uluslararası adalet savunucuları ve çalışanlarına ithaf etmek" istediğini belirterek, ödülün hukukun üstünlüğünü savunma çağrısını güçlendirdiğini ifade etti.

Basın toplantısında Pillay, aldığı onurun büyüklüğünü ve minnettarlığını vurgulayarak, hayatı boyunca çeşitli ödüller aldığını ancak 85 yaşında böyle bir ödül beklemediğini söyledi: "Bu şimdiye kadar bana layık görülen en büyük ve en değerli onur."

Uluslararası Adalet Divanı (UAD) yargıcı Navanethem "Navi" Pillay, 2026 Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldüğünü öğrendiğinde, "Bu bir şaka olmalı" şeklinde tepki verdi. Pillay, kendisini alkışlayanlara, "Biraz daha alkışlarsanız ödülü Trump'la paylaşabilirim" diyerek espri yaptı.