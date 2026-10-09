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Erzurum’un kültürünü ülkeye barış ve birlikte yaşama anlayışı olarak taşımak hedefi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum Tanıtım Günleri'nde kardeşlik ve hukuk devleti vurgusuyla kimseyi ötekileştirmeyen bir Türkiye çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 19:18

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EDİTÖR: Elif Demir

Erzurum’un kültürünü ülkeye barış ve birlikte yaşama anlayışı olarak taşımak hedefi

Erzurum tanıtım günlerinde birlik ve kardeşlik çağrısı:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İzmir’de düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri açılışında Erzurum kültürünün ülke çapında barış, insan hakları ve hukuk devleti anlayışının güçlendirilmesine katkı sağlayacağını söyledi. Etkinlik, Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Birliği Federasyonu tarafından Çiğli'de düzenlendi ve Tekin’i federasyon Genel Başkanı Zakir Salmanoğlu ile siyaset ve sivil toplum temsilcileri karşıladı.

Programda alandaki ilçe belediyelerinin stantlarını ziyaret eden Bakan Tekin, konuşmasında Erzurum’un toplumsal birlik ve beraberlik geleneğine dikkat çekti. Tekin, rahmetli Raci Alkırın Erzurum için kullandığı "kilid-i mülk-i İslam" ifadesine atıfta bulunarak, Erzurum kültürünü temsil etmekten gurur duyduğunu belirtti.

bakan tekin'in vurguları:

Tekin, Meclis’te başlatılan süreçlerin, Erzurum’un binlerce yıllık birlik geleneğini zedeleyen yapıların toplum içinden tasfiyesinde rol oynayacağını söyledi. Konuşmasında kimseyi ötekileştirmeden herkesin temel hak ve hürriyetlerine saygı gösterilmesinin önemini vurguladı ve "barış içerisinde yaşayacağımız bir Türkiye" hedefinin Erzurum kültürünün örnekliğiyle daha somut hale geleceğini ifade etti.

Aynı zamanda bir akademisyen ve siyasetçi olarak 2003'ten beri yürütülen çalışmalara değinen Tekin, tedrici adımlarla kardeşlik hukukunu inşa etme çabasının partiler üstü karşılıklar doğurmaya başladığını, toplumsal barış ve milli birliğe yönelik beklentilerin artık karşılık bulduğu bir döneme girildiğini söyledi.

erzurum'un tarihsel mirası ve gelecek beklentileri:

Federasyon Genel Başkanı Zakir Salmanoğlu ise etkinliğin yalnızca bir şehir tanıtımı olmadığını; tarihin, medeniyetin mirasının ve ortak hafızanın yaşatılması amacı taşıdığını belirtti. Salmanoğlu, Erzurum’un taş, toprak ve eserlerinin yanı sıra asıl zenginliğinin insan, misafirperverlik, dayanışma ve vefa olduğunu kaydetti.

Konuşmada, kentin kültürel mirasına vurgu yapılarak Çifte Minareli Medrese, Yakutiye Medresesi, Üç Kümbetler ve Erzurum Kalesi gibi yapıların geçmişten gelen medeniyet mirasını anlattığı ifade edildi. Salmanoğlu ayrıca 23 Temmuz 1919'da başlayan Erzurum Kongresi'nin milli irade ve bağımsızlık kararlılığındaki dönüm noktası olduğuna dikkat çekti.

Salmanoğlu, Dadaşlık kavramını sadece bir isim veya folklor unsuru olarak görmediklerini; sözünün eri olmak, mazlumun yanında durmak, büyüğe saygı ve gerektiğinde vatan için fedakarlık göstermek şeklinde tanımladı. Gelecek kuşaklara farklılıklarla birlikte yaşamayı öğretmenin önemini vurgulayarak gençlere, kadınlara ve esnafa yönelik destek çağrısında bulundu.

Program sonunda Zakir Salmanoğlu, Bakan Yusuf Tekin'e bir plaket takdim etti. Etkinlikte Erzurum Büyükşehir Belediyesi Dadaş Bar ekibi gösteri sundu. Açılışa milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, Erzurum ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin Erzurum il başkanları, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik, Erzurum’un kültür, tarih, gastronomi ve hemşehri dayanışmasını bir araya getirerek gurbetteki Erzurumlularla bağları güçlendirmeyi ve kent mirasını gelecek nesillere aktarmayı amaçladığını gösterdi. Konuşmacıların ortak mesajı; ayrıştıran değil birleştiren, ötekileştirmeyen ve geçmişiyle gurur duyan ama geleceğe yürüyen bir Erzurum anlayışını yaşatmak oldu.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN İZMİR PROGRAMI KAPSAMINDA EGE BÖLGESİ ERZURUM DERNEKLER BİRLİĞİ...

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN İZMİR PROGRAMI KAPSAMINDA EGE BÖLGESİ ERZURUM DERNEKLER BİRLİĞİ FEDERASYONU TARAFINDAN ÇİĞLİ’DE DÜZENLENEN ERZURUM TANITIM GÜNLERİ AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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