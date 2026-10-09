Nazilli'de ev araması çok sayıda uyuşturucu ve delil ortaya çıkardı

Nazilli'de arama operasyonu

Aydın genelinde uyuşturucuya yönelik çalışmalar kapsamında Nazilli ilçesinde bir ikamette arama yapıldı. Jandarma ekiplerinin operasyonunda adres sahibi Y.C.Ç. (25) gözaltına alınırken, adreste çok sayıda uyuşturucu madde ve suçtan elde edildiği değerlendirilen delillere el konuldu.

ele geçirilen maddeler:

Aramada 10 fişek halinde 55 gram ve 6 parça halinde 498 gram esrar, 2 fişek halinde 16 gram metamfetamin ve 2 gram kokain bulundu. Ayrıca 7 parça halinde toplam bin 100 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ile 320 gram tütüne emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

deliller ve soruşturmanın seyri:

Ekipler maddelerin yanında 50 kilitli poşet, uyuşturucu öğütme aparatı, 2 makas, biberondan yapılmış uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin TL nakit paraya da el koydu. Gözaltına alınan şüphelinin dijital materyalleri incelenmek üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

NAZİLLİ’DEKİ EV ARAMASINDA UYUŞTURUCU DEPOSU ORTAYA ÇIKTI