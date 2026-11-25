Etkinlikte öne çıkanlar:

Nazilli'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen program, Nazilli Kaymakamlığı koordinesinde kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Nazilli Belediye Başkanı Opr. Dr. Ertuğrul Tetik ve ilçedeki diğer kurumlar yer aldı. Belediye meydanında canlı performanslar, kısa skeçler, resim ve el sanatları sergisi ile kadına yönelik şiddete ilişkin konuşmaların yer aldığı program yaklaşık 3 saat sürdü.

Yetkililerin mesajları:

Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan etkinlikte, sanatçının tualine son rötuşu birlikte atarak emeğe teşekkür etti ve şu çağrıyı yaptı: "Çok değerli sanatçımız, kadının bütün zarafetini, güzelliğini ve gücünü tualine yansıtmış. Bizim kadına şiddete karşı en büyük destekçilerimiz müdürlerimiz, her zaman kadınların yanında. Çok emek harcıyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Kadın, evin ışığıdır. Aslında; ülkenin, vatanın, milletin ışığıdır kadın. Evde aslında ışık aydınlatmıyor. Evi kadınlar aydınlatıyor. Allah kadını da çok güzel yaratmış. Kadın her şeyi başarabilir. Kadın, benim için gerçekten hani tarifsiz bir güzellik, tarifsiz bir güç. Ve ben kadınların her şeyi başarabileceğine inanıyorum ve şiddetin ’ş’sinin bile kadının yanına yaklaşmasına tahammülümüz yok. Kadının yanına şiddetin yaklaşmasına izin verilmesin. Şiddetle ilgili en ufak bir tehlikede, tehditte lütfen emniyet güçlerimize, Emniyet Müdürlüğümüze, Jandarma Komutanlığımıza müracaatta bulunsunlar. Devletimiz hep onların yanında"

Sanat ve farkındalık:

Resim Öğretmeni Burcu Üğü ise sanatın toplumsal meselelere ses olmak için güçlü bir araç olduğunu vurguladı: "Bir resim öğretmeni ve sanatçı olarak, sanatın yalnızca güzellikleri anlatmak için değil, toplumsal konulara ses olmak için de çok güçlü bir araç olduğuna inanıyorum. Bugün burada sanatın birleştirici gücünü kullanarak kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve dayanışmanın önemini vurgulamak için bulunuyoruz. Çünkü inanıyorum ki sanat bazen kelimelerin anlatamadığını anlatır, bazen de sessiz kalınan konulara ses olur. Dilerim ki her kadın özgürce, güvenle ve korkmadan yaşayabilsin"

NAZİLLİ’DE KURUMLARDAN KADINA ŞİDDET ETKİNLİĞİ