Osmangazi Belediyesi personeline kadına şiddetle mücadelede ortak sorumluluk çağrısı

Osmangazi Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında belediye personeline yönelik bilgilendirme toplantısı düzenleyerek kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığın artmasını amaçladı. Toplantı, belediyenin Eşitlik Birimi tarafından Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

toplantı içeriği:

Etkinlikte Bursa Barosu Kadın Hakları Merkezi ve Adli Yardım Bürosu Sorumlusu Av. Özlem Gürgen Eldem tarafından katılımcılara; 6284 sayılı Kanun çerçevesinde şiddet mağdurlarına tanınan haklar, uygulanabilecek koruyucu ve önleyici tedbirler ile mağdurların başvurabileceği kurum ve mekanizmalar hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı. Ayrıca psikolojik, sözlü, cinsel ve ekonomik şiddetin yanı sıra dijital şiddet, flört şiddeti ve ısrarlı takip gibi güncel şiddet türleri de masaya yatırıldı.

vurgulanan noktalar:

Toplantıda söz alan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Eşitlik Birimi çalışmalarının önemine işaret ederek personelin desteğinin gurur verici olduğunu söyledi. Esendemir, toplantıda 'Bir sayaç var ve o sayacın olması bile içimi çok acıtıyor, o sayaç her gün artıyor' diyerek kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerindeki artışın yarattığı endişeyi dile getirdi ve 'Hepimize sorumluluk düşüyor' çağrısında bulundu.

Av. Özlem Gürgen Eldem ise kadına yönelik şiddetin temelinde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yattığını vurgulayarak, şiddet mağdurlarının hangi mekanizmalara yönlendirileceği, kamu görevlilerinin ihbar yükümlülüğü ve 6284 sayılı Kanun'un sağladığı koruyucu haklar üzerinde durdu. Eldem toplantı sonunda belediyeye başvuran mağdurların ilgili kurumlara yönlendirilmesi sürecini de anlattı ve destekleri için Başkan Erkan Aydın ile ekibe teşekkür etti.

Toplantı soru-cevap bölümünün ardından son buldu; Av. Özlem Gürgen Eldem'e Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir tarafından bir hediye takdim edildi. Ayrıca 25 Kasım anısına oluşturulan panoya kadınlar, kadına yönelik şiddetin sona ermesi yönündeki dilek ve temennilerini yazarak farkındalık mesajı paylaştı.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ KAPSAMINDA PERSONELİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLEDİ. GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTIDA, KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KONUSUNDA FARKINDALIĞIN ARTIRILMASI VE TOPLUMSAL BİLİNCİN GÜÇLENDİRİLMESİ HEDEFLENDİ.