Nazilli'de ruhsat ücretleri esnaf lehine yeniden düzenlendi

Nazilli Belediyesi bütçe görüşmesinde esnaf önceliği

Nazilli Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısında 2027 yılı bütçesi ve gelir tarifesi maddeleri görüşülürken, Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik esnafın üzerindeki mali yükün hafifletilmesi için müdahalede bulundu. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün bazı kalemlerde komisyondan gelen artış oranlarını yüksek bulması üzerine, mecliste esnaf lehine revizyonlar yapıldı.

ruhsat ücretlerinde yapılan düzenlemeler:

Komisyonun önerileri arasında yer alan artışlara karşı sunulan revizyonlar mecliste kabul edildi. Buna göre erkek berberleri, kadın kuaförleri ile çay bahçeleri ve aile piknik yerleri statüsündeki işletmelerin iş yeri açma ruhsat ücretlerinde aşağıdaki düzenlemeler kayda geçti.

Erkek berberleri için 2026 yılında uygulanan 10 bin TL tutarından hareket eden komisyondan gelen teklif 12 bin TL olarak meclise sunulmuştu; Başkan Tetik, artışın esnaf üzerindeki yükünü azaltmak amacıyla bu rakamın 10 bin TL'de kalmasını teklif etti ve teklif kabul edildi.

Kadın kuaförleri için 2026'da 15 bin TL olan ruhsat ücretine komisyondan 24 bin TL artış önerilmişti. Başkan Tetik, bu tutarı 20 bin TL olarak belirlemeyi önerdi; böylece komisyondan gelen tarifeye göre kuaförlere yönelik ödemede 4 bin TL indirim sağlanmış oldu.

Çay bahçeleri ve aile piknik yerleri statüsündeki işletmeler için 2026'da uygulanan 30 bin TL tutarının komisyonda 40 bin TL'ye çıkarılması öngörülürken, Başkan Tetik bu rakamın 35 bin TL olmasını teklif etti ve bu düzenleme de kabul edildi.

belediyenin kararı ve gerekçesi:

Meclis kararlarıyla kabul edilen düzenlemeler sonrası Başkan Tetik, Nazilli'de yerel esnafın kentin ekonomik hayatındaki rolüne vurgu yaptı. Tetik toplantıda şu ifadeleri kullandı: "Esnafımız bu şehrin can damarı. Kepengini her sabah açan, istihdam sağlayan, alın teriyle evine ekmek götüren esnafımızın hangi şartlarda mücadele ettiğini biliyoruz. Belediyemizin bütçesini ve hizmetlerini elbette düşünmek zorundayız ancak bunu yaparken esnafımızın omzuna taşıyamayacağı yükler bindiremeyiz. Bu nedenle komisyondan gelen bazı rakamların aşağı çekilmesini teklif ettim. Nazilli Belediyesi olarak imkanlarımız ölçüsünde esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Alınan kararlar, Nazilli Belediyesi'nin gelirlerini korurken küçük işletmelere yönelik mali yükü sınırlama yönündeki yaklaşımını ortaya koyuyor. Belediye Meclisi tarafından kabul edilen bu düzenlemeler, ilgili işletmelerin 2027 yılı ruhsat bedellerinde esnaf lehine fiili değişiklikler getirdi.

BAŞKAN TETİK, ESNAFIN YANINDA