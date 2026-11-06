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Nazilli’de ulaşım ağı güçlendiriliyor: parke ve asfalt çalışmaları hız kazandı

Nazilli Belediyesi, Dallıca Mahallesi 4668 Sokak'ta parke döşeme çalışmalarına başladı; 30 ayda 300 bin m² parke ve 60 bin m² asfalt yapıldı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 15:01

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Nazilli’de ulaşım ağı güçlendiriliyor: parke ve asfalt çalışmaları hız kazandı

Dallıca Mahallesi'nde yeni parke çalışması:

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dallıca Mahallesi 4668 Sokak'ta başlattığı parke taşı döşeme çalışmalarına hız verdi. Yolun zemin hazırlıkları tamamlanarak parke döşeme aşamasına geçildi; hedef sokakların daha düzenli, güvenli ve konforlu hale getirilmesi.

Belediye sahada aynı anda yeni yol yapımı, asfaltlama ile bakım-onarım işlerini de sürdürüyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölge sakinleri için ulaşım kalitesi ve yaya güvenliği artacak.

Yapılan ve planlanan çalışmaların boyutu:

Göreve gelen Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik'in öncelikli konuları arasında yer alan yol yatırımları kapsamında, son 30 aylık dönemde 300 bin metrekareyi aşkın parke taşı döşendi ve 60 bin metrekare asfalt çalışması gerçekleştirildi. Bu rakamlar, belediyenin kent genelindeki yenileme ve iyileştirme programının büyüklüğüne işaret ediyor.

Ekipler, zemin hazırlığından parke dizimine kadar tüm aşamalarda sahada aktif görev alıyor; çalışmaların program dahilinde tamamlanması için takip ve koordinasyon sürdürülüyor.

Başkan Tetik'in değerlendirmesi:

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, çalışmaların 2027'de artarak devam edeceğini belirterek kent genelinde çözülmeyi bekleyen yol sorunlarının tek tek giderildiğini vurguladı. Başkan Tetik, "Nazilli’de yenilenmeyen, hizmet bekleyen sokak kalmayacak. Az laf, çok iş anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Belediye yetkilileri, gece gündüz sahada olan ekiplerin önceliğinin vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımını sağlamak olduğunu, yürütülen planlı program sayesinde kısa ve orta vadede daha fazla sokağın yenileneceğini açıkladı.

NAZİLLİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA...

NAZİLLİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA DALLICA MAHALLESİ 4668 SOKAK’TA PARKE TAŞI DÖŞEME ÇALIŞMALARI BAŞLADI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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