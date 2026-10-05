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Nevşehir'de rampayı çıkamayan traktörün römorku devrildi, iki çocuk dahil üç yaralı

Alacaşar yolunda rampayı çıkamayan traktörün geri kaymasıyla römork devrildi; sürücü sağ, römorktaki 2’si çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 08:03

GÜNCELLEME: 05 Ekim 2026 - 08:17

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Nevşehir'de rampayı çıkamayan traktörün römorku devrildi, iki çocuk dahil üç yaralı

Nevşehir Alacaşar yolunda meydana gelen kaza:

Nevşehir merkeze bağlı Alacaşar yolu üzerinde, kilitli parke taşı yüklü bir traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olayda kullanılan traktörün plakası 50 LA 168 olarak kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, traktörün sürücüsü Mustafa G. rampayı çıkamayınca araç geri doğru hareket etti. Geri kayma sırasında traktör makaslama yaptı ve römork devrildi.

Kaza anı ve müdahale:

Kazayı gören diğer sürücüler tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktör sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, römorkta bulunan 2’si çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı ve ardından sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildiler.

Soruşturma açıldı:

Kaza ile ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Olayın oluş şekli ve nedenleri ekiplerin incelemesiyle netleştirilecek.

Yetkililer, kaza kayıtlarına ilişkin bilgilerin soruşturma tamamlandıkça netleşeceğini bildirdi.

NEVŞEHİR’DE RAMPAYI ÇIKAMAYAN TRAKTÖRÜN GERİ DOĞRU HAREKET ETMESİ SONUCU RÖMORKUN DEVRİLMESİYLE...

NEVŞEHİR’DE RAMPAYI ÇIKAMAYAN TRAKTÖRÜN GERİ DOĞRU HAREKET ETMESİ SONUCU RÖMORKUN DEVRİLMESİYLE MEYDANA GELEN KAZADA, 2’Sİ ÇOCUK 3 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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