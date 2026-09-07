Nevşehir'de şarampole devrilen otomobil takla attı: 5 yaralı, biri ağır

Nevşehir'de otomobil şarampole devrilip takla attı

Nevşehir'de, Gülşehir-Nevşehir karayolu Sulusaray Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada bir otomobil şarampole düştükten sonra takla atarak durdu. Olayda sürücü ile birlikte toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza ve araçta sıkışma:

Edinilen bilgiye göre, Mustafa A. idaresindeki 50 AGK 094 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç şarampole düşüp takla attıktan sonra durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Müdahale, yaralılar ve soruşturma:

İtfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan sürücü ile 4 yolcuyu çalışmayla çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılara kaza yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili jandarma ve polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

NEVŞEHİR’DE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİKTEN SONRA TAKLA ATARAK DURABİLDİ. KAZADA 1’İ AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI.