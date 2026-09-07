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Nevşehir'de şarampole devrilen otomobil takla attı: 5 yaralı, biri ağır

Nevşehir'de Gülşehir-Nevşehir yolunda 50 AGK 094 plakalı otomobil kontrolü kaybedince şarampole devrilip takla attı; 5 kişi yaralandı, biri ağır.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 01:08

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Nevşehir'de şarampole devrilen otomobil takla attı: 5 yaralı, biri ağır

Nevşehir'de otomobil şarampole devrilip takla attı

Nevşehir'de, Gülşehir-Nevşehir karayolu Sulusaray Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada bir otomobil şarampole düştükten sonra takla atarak durdu. Olayda sürücü ile birlikte toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza ve araçta sıkışma:

Edinilen bilgiye göre, Mustafa A. idaresindeki 50 AGK 094 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç şarampole düşüp takla attıktan sonra durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Müdahale, yaralılar ve soruşturma:

İtfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan sürücü ile 4 yolcuyu çalışmayla çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılara kaza yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili jandarma ve polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

NEVŞEHİR’DE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİKTEN SONRA TAKLA ATARAK DURABİLDİ. KAZADA...

NEVŞEHİR’DE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİKTEN SONRA TAKLA ATARAK DURABİLDİ. KAZADA 1’İ AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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