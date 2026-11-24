toplantının ana gündemi ve katılımcılar:

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından 39 ilçede planlanan 'İstanbul'u Dinliyoruz' buluşmalarının yedincisi Ümraniye'de düzenlendi. Programda muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, spor kulüpleri ve kanaat önderleri bir araya gelerek Ümraniye'nin mevcut sorunları ve vatandaşların beklentileri ile İstanbul'un geleceğine ilişkin fikirleri paylaştı. Toplantı, il yönetiminin ilçelerin hem kendi özelinde hem de kent geneli açısından ortak vizyon oluşturma amaçlı çalışmalarının bir parçası olarak yürütüldü.

il başkanının değerlendirmeleri:

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, programda yaptığı konuşmada, İstanbul'da yapılan hizmetlerin çoğunda bir Recep Tayyip Erdoğan imzası olduğunu vurguladı. Özdemir, 'İstanbul'a dair şöyle sağımıza baktığımızda, solumuza baktığımızda nerede ne yapılıyorsa mutlaka o hizmetin altında bir Recep Tayyip Erdoğan imzası bulunmakta. Bunu net bir şekilde görüyoruz' ifadelerini kullandı.

Eğitim yatırımlarına değinen Özdemir, İstanbul'da şu an itibarıyla 160 yeni okul inşa edildiğini, Ümraniye'ye geçtiğimiz dönemde 14 okul kazandırıldığını ve planlaması devam eden 15 okul daha bulunduğunu aktardı. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ildeki önemli spor yatırımlarının sürdüğünü belirtti.

ulaşım yatırımları ve bütçe vurgusu:

Ulaşım alanındaki çalışmalara ayrıntılı değinen Özdemir, kenti geçmişle mukayese ederek 2004'te İstanbul'daki metro ve raylı sistem uzunluğunun 44 kilometre olduğunu hatırlattı ve 2019'dan bu yana Ulaştırma Bakanlığı olarak kazandırılan metro uzunluğunun Cumhuriyet tarihindeki rakamın neredeyse iki misli olarak 85,2 kilometre olduğunu söyledi. Ayrıca 2019'dan 2026'ya kadar tamamlanan yedi tünelden bahsetti.

Özdemir, şehirde hayata geçirilen projeler arasında Bakırköy–Kirazlı, Sabiha Gökçen'e giden metro, Gayrettepe–Havalimanı hattı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, Marmaray ve Avrasya Tüneli gibi yatırımları örnek gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesinin 1,5 trilyon lira olduğunu, bunun yaklaşık 30 milyar dolar seviyesine denk geldiğini ifade ederek kentin hizmet alımında dengesizlik iddiasında bulundu.

yerel hizmetler ve Ümraniye beklentileri:

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise toplantıda, İstanbul'un problemlere duyarlı bir yönetim anlayışından yoksun olduğunu savundu. Yıldırım, Ümraniye'nin bütçesinin 16 milyar olduğunu, Büyükşehir bütçesinin ise 1,5 trilyon olduğunu hatırlatarak iki bütçe arasındaki farkın yaklaşık 100 kat olduğunu belirtti. Ümraniye'nin nüfusunun İstanbul'un yaklaşık yüzde beşi olduğunu söyleyerek, Büyükşehir bütçesinden ilçeye orantılı bir pay ayrılması gerektiğini vurguladı.

Yıldırım, ilçede yapılan projelere dikkat çekerken bazı altyapı işlerindeki gecikmelere ve eksikliklere değindi; Tantavi Tüneli yan yolunun ve TEM bağlantısının örnek gösterildiği sözlerinde, 'Şehrin sahibi yok, derdi yok maalesef' değerlendirmesinde bulundu ve geçmiş dönem hizmetlerinin anımsanmasının önemine vurgu yaptı.

AK Parti il teşkilatından toplantıya AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer ve il başkan yardımcıları da katıldı. Program, ilçeden doğrudan alınan geri bildirimlerle Ümraniye'nin öncelikli hizmet alanlarının tespiti hedefiyle sonlandırıldı.

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 39 İLÇEDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANAN "İSTANBUL'U DİNLİYORUZ" BULUŞMALARININ YEDİNCİSİ ÜMRANİYE'DE DÜZENLENDİ.