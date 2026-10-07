Niğde'de başkanın fotoğrafıyla açılan sahte WhatsApp hesaplarına dikkat

Belediyeden açıklama:

Niğde Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Belediye Başkanı Emrah Özdemir adına ve fotoğrafına yer verilerek oluşturulan sahte WhatsApp hesapları üzerinden vatandaşlara mesaj gönderildiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamada, söz konusu hesaplar aracılığıyla para veya doğrulama kodu talep edilebildiğine dikkat çekildi ve vatandaşların bu tür taleplere kesinlikle itibar etmemesi istendi.

ne yapılmalı:

Belediye, şüpheli hesapların engellenmesi ve WhatsApp üzerinden doğrudan şikayet edilmesi çağrısında bulundu. Vatandaşların gelen mesajlarda yer alan bağlantılara tıklamaması, kimlik doğrulama kodlarını paylaşmaması ve resmi belediye kanallarından doğrulama yapması gerektiği vurgulandı.

Niğde Belediyesi ayrıca dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunmasını, benzer bir mesajla karşılaşılması durumunda hesabın bildirilip engellenmesini talep ettiğini bildirdi.

EMRAH ÖZDEMİR- NİĞDE BELEDİYE BAŞKANI