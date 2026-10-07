Edremit'te Festolive hedefi: 13 bin kişinin zeytinyağı tadımıyla rekor denemesi

Festolive üçüncü kez bölgeyi zeytinle buluşturuyor

Edremit’in zeytin ve zeytinyağı kültürünü geniş kitlelere tanıtmayı amaçlayan Festolive Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali bu yıl üçüncü kez düzenleniyor. Organizasyonun ev sahibi Edremit Ticaret Odası ile Edremit Ticaret Borsası iş birliğiyle yapılan hazırlıklar kamuoyuna duyuruldu.

13 bin kişilik zeytinyağı tadımı hedefi

Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, festival kapsamında Güre Sahili'nde 10 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikle ilgili bilgi verdi. Çetin, organizasyonun daha önce Türkiye’de ve dünyada denenmediğini belirterek, 13 bin kişinin katılacağı zeytinyağı tadımıyla bir dünya rekoru denemesi yapmayı hedeflediklerini söyledi. Halkı ve misafirleri etkinliğe davet eden Çetin, bölgenin zeytinyağı değerlerinin görünürlüğünü artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Etkinliğin kapsamı, katılımcı sayısı ve mekân planlaması gibi lojistik ayrıntılar üzerinde çalışıldığını belirten yetkililer, rekor denemesi için geniş katılımlı bir organizasyon tasarlandığını ifade etti. Bu yaklaşım, Edremit markasının zeytin ve zeytinyağı kimliğini öne çıkarma stratejisinin bir parçası olarak sunuluyor.

Bin yaşındaki ağaçtan anında sıkım ve tatım

Festivalin ikinci dikkat çeken etkinliği ise Havran ilçesindeki bin yaşındaki zeytin ağacıdan gerçekleştirilecek hasat olacak. Çetin, kadim ağaçtan toplanacak zeytinlerin bekletilmeden sıkılacağını ve elde edilen zeytinyağının aynı gün festival katılımcılarıyla paylaşılacağını aktardı.

Bu etkinlik, hem bölgenin tarihsel bağını hem de üretim sürecinin tazeliğini göstermek amacıyla planlandı. Bin yıllık bir ağacın ürününün yerinde sıkılarak tadılması, festival ziyaretçilerine somut bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Edremit Ticaret Odası ve Edremit Ticaret Borsası iş birliğinde yürütülen Festolive, hem yerel üreticilerin görünürlüğünü artırmayı hem de Edremit’in zeytin ve zeytinyağı mirasını tanıtmayı hedefliyor. Organizasyonun, bölge ekonomisine ve turizmine katkı sağlaması bekleniyor.

Çetin, dünya rekoru denemesinin yanı sıra kadim ağaçtan elde edilen zeytinyağının tadılmasına katılmak ve Edremit’in değerlerini keşfetmek isteyen herkesi festivale davet etti.

EDREMİT TİCARET ODASI BAŞKANI AHMET ÇETİN, BU YIL ÜÇÜNCÜSÜ DÜZENLENECEK FESTOLİVE EDREMİT ZEYTİNYAĞI TADIM FESTİVALİ'NDE 13 BİN KİŞİNİN KATILIMIYLA ZEYTİNYAĞI TADIMI GERÇEKLEŞTİREREK DÜNYA REKORU KIRMAYI HEDEFLEDİKLERİNİ AÇIKLADI