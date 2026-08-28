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Niğde'de çevreci ulaşım yatırımı belediye başkanına plaket getirdi

Niğde Belediyesi'nin toplu taşımaya kattığı yüzde 100 elektrikli 3 adet Otokar e-CENTRO nedeniyle Emrah Özdemir, 'yılın çevreci belediye başkanı' plaketi aldı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 11:55

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EDİTÖR: Serkan Varol

Niğde'de çevreci ulaşım yatırımı belediye başkanına plaket getirdi

Niğde'de elektrikli otobüs hamlesi

Niğde Belediyesi'nin toplu taşıma filosuna kazandırdığı yüzde 100 elektrikli 3 adet Otokar e-CENTRO otobüsler, belediyeye ve başkana yeni bir takdir kazandırdı. Otokar Bölge Bayisi ACR Yönetim Kurulu Başkanı Naci Acar ile Bayiler Genel Müdürü Hüseyin Gökdemir makam ziyareti gerçekleştirerek Belediye Başkanı Emrah Özdemir'e plaketi takdim etti.

Ziyaret ve plaket:

ACR yetkilileri, şehrin toplu taşıma altyapısına eklenen elektrikli otobüsleri vesile göstererek Özdemir'e 'Yılın En Genç, Yenilikçi ve Çevreci Belediye Başkanı' plaketi verdi. Ziyarette belediyenin sürdürülebilir ulaşım adımları ve kent içi hizmetlerin geliştirilmesi konuşuldu.

Belediye hedefleri ve vatandaşlara sunulan hizmet:

Başkan Emrah Özdemir, yapılan takdimi memnuniyetle karşıladığını belirterek Niğde'yi modern, çevreci ve sürdürülebilir bir geleceğe hazırlama hedefini yineledi. Özdemir, "Bugün bizlere yapılan ziyarette, şehrimize kazandırdığımız doğa dostu araçlar vesilesiyle şahsıma takdim edilen 'Yılın En Genç, Yenilikçi ve Çevreci Belediye Başkanı' plaketi için Otokar ve ACR yönetimine teşekkür ediyorum. Söz verdiğimiz gibi elektrikli otobüslerimizi hemşehrilerimizin hizmetine ücretsiz olarak sunduk; bizim tek derdimiz Niğde’mize değer katmak." ifadelerini kullandı. Belediye, ücretsiz, konforlu ve güvenli ulaşım sunma taahhüdünü vurguladı.

Bu tür yatırımlar, şehir içi ulaşımda yakıt bağımlılığını azaltma ve hava kalitesini iyileştirme vaatleri taşıyor. Niğde'nin attığı adım, yerel yönetimlerin elektrikli toplu taşıma araçlarını benimsemesinin hem hizmet kalitesine hem de kent yaşamının sürdürülebilirliğine katkı sağlayabileceğini gösteriyor.

NİĞDE BELEDİYE BAŞKANI EMRAH ÖZDEMİR’E &quot;ÇEVRECİ BAŞKAN&quot; PLAKETİ

NİĞDE BELEDİYE BAŞKANI EMRAH ÖZDEMİR’E "ÇEVRECİ BAŞKAN" PLAKETİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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