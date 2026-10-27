Niğde'de iklim gündemi: COP31 simülasyonu yerel çözüm yollarını tartıştı

Etkinlik ve katılımcılar:

Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen COP31 Niğde Simülasyonu, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açıldı; etkinlik boyunca iklim değişikliğinin Niğde’ye olan etkileri, doğal kaynakların korunması ve kurumlar arası iş birliği öne çıkan başlıklar oldu.

Etkinlik, "Güçlü Türkiye, Güçlü Niğde!" sloganıyla düzenlendi ve Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ile Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş başta olmak üzere yerel yönetim, üniversite ve kamu kurum temsilcilerini bir araya getirdi.

Vali akmeşe’nin değerlendirmesi:

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, iklim değişikliğinin yalnızca çevresel bir sorun olmadığını, tarımdan sanayiye kadar çok sayıda alanı doğrudan etkilediğini vurguladı. Akmeşe, etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Bugün burada tarlalarımızı, su kaynaklarımızı, sanayimizi ve evlatlarımızın yarınlarını doğrudan şekillendirecek son derece hayati bir konuyu ele alıyoruz. Artık çok iyi biliyoruz ki iklim değişikliği, gelecekte karşılaşacağımız bir ihtimal veya teorik bir tartışma başlığı olmaktan çıktı. Etkilerini bugün hissettiğimiz gibi gelecekte daha da fazlasıyla hissedeceğimizi öngören çok sayıda çalışmayla karşı karşıyayız."

Yerel uygulamalar ve belediye çalışmaları:

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, belediyenin çevre, altyapı ve yenilenebilir enerji alanlarında hayata geçirdiği yatırımları anlattı. Özdemir, 2019 yılında göreve geldiklerinde Akkaya Barajı’nda atık su kaynaklı sorunlarla karşılaşıldığını belirterek bu sorunun çözümüne yönelik yapılan yatırımları aktardı.

Belediyenin enerji ve su tasarrufu hamleleri:

Başkan Özdemir ayrıca belediyenin su ve enerji tasarrufu projelerine değindi; geliştirilen sistemle içme suyu altyapısında yenileme yapıldığını ifade etti. Belediyenin hizmet binasında kurulan yenilenebilir enerji ve akıllı enerji yönetim sistemi sayesinde elektrik üretiminin güneş ve rüzgâr enerjisinden sağlandığını, üretilen elektriğin hidrojen üretimiyle entegre edilerek belediye binasının ısınmasında da kullanıldığını belirtti: "Belediye binamızda yenilenebilir enerji ve akıllı enerji yönetim sistemini kurduk. Elektriğimizi güneş ve rüzgâr enerjisinden üretiyoruz. Ürettiğimiz bu elektrikle hidrojen üretip belediye binamızın ısınmasında da kullanıyoruz."

Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş ise teknolojik gelişmelerin ve doğal kaynak tüketiminin çevre üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Arıbaş, insanlığın konfor ve zenginlik arayışının gelecek kuşaklara bir maliyeti olduğunu vurgulayarak, Türkiye’de hava kirliliğiyle ilgili iyileştirmelerin yapıldığını ancak çevre kirliliği ve kaynak tüketimi sorunlarının büyümeye devam ettiğini söyledi: "İklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarını en yoğun şekilde yapmak zorundayız ve yapıyoruz."

Akademik perspektif ve öncelikler:

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, COP31 çerçevesinde öne çıkan başlıkların Niğde için doğrudan önem taşıdığını aktardı. Uslu, toplantıda ele alınan öncelikleri şöyle sıraladı: enerji dönüşümü ve elektrifikasyon, sıfır atık ve döngüsel ekonomi, sürdürülebilir tarım ve gıda sistemleri, iklime dayanıklı şehirler ve altyapı, yeşil sanayi dönüşümü, iklim finansmanı, su kaynakları ve iklim değişikliğine uyum, iklim değişikliğinden etkilenen bölgelerin korunması. Rektör Uslu, bu başlıkların hem şehir hem üniversite hem de bölge açısından önemli olduğuna dikkat çekti.

Program içeriği ve önümüzdeki adımlar:

Etkinlik kapsamında proje sunumları, kamu kurumlarının tanıtım stantları, tematik paneller ve çalıştaylar düzenlendi. Programda su kaynaklarının verimli kullanılması, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği, yenilenebilir enerji yatırımları ve çevresel sorunlara yönelik çözüm önerileri tartışıldı. Katılımcılar, yerel uygulamaların COP31 öncelikleriyle uyumlu hale getirilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği üzerinde durdu.

Niğde’de düzenlenen bu simülasyon, hem yerel karar vericilerin sürdürülebilirlik gündemini somut projelerle buluşturma çabasını hem de COP31 başlıklarının sahadaki yansımalarını değerlendirme fırsatını sağladı. Etkinlik, ilerleyen dönemde takip edilmesi gereken yerel proje ve iş birliklerine zemin hazırladı.

NİĞDE’DE COP31 SİMÜLASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ