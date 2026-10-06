Dolar 49,1760 +0,12%
Euro 55,3911 +0,44%
Bist 12.355,94 -0,71%
Altın Gram 6.610,82 +0,59%
EUR/USD 1,1259 +0,32%
Brent Petrol 98,09 -2,22%
--°

Niğde'de trafik kazasında ölen iki kardeş son yolculuğuna uğurlandı

Bor ilçesindeki hafif ticari araç ile motosiklet çarpışmasında hayatını kaybeden Medine Özcü (18) ile Mustafa Durmuş Özcü (16), Altunhisar'da defnedildi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 15:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Niğde'de trafik kazasında ölen iki kardeş son yolculuğuna uğurlandı

Niğde'de trafik kazasında hayatını kaybeden kardeşler toprağa verildi

Niğde'nin Bor ilçesinde yaşanan kazada yaşamını yitiren iki kardeş, Altunhisar ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandı. Trafik kazasında vefat edenlerin yakınları ve bölge halkı törene yoğun katılım gösterdi.

cenaze töreninin ayrıntıları:

Cenaze töreninde kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde Medine Özcü (18) ve Mustafa Durmuş Özcü (16) için defin işlemi gerçekleştirildi. Törene katılanlar arasında Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Altunhisar Belediye Başkanı Neşet Doygun, AK Parti Niğde İl Başkanı Hacı Mehmet Eren ve AK Parti Niğde Merkez İlçe Başkanı Fuat Bozdağ da yer aldı. Özcü ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş da taziyelerini iletti.

kaza ve yaralıların durumu:

Kazanın, G.K. (37) yönetimindeki 41 AKG 274 plakalı hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana geldiği bildirildi. Olayda Medine Özcü ve Mustafa Durmuş Özcü yaşamını yitirdi; bir diğer yaralı E.K. (19) ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı E.K.'nin tedavisi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.

Tören ve defin işlemleri sırasında yetkililer ve katılımcılar, kazanın yol açtığı üzüntüyü dile getirdi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

NİĞDE&#039;DE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN 2 KARDEŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

NİĞDE'DE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN 2 KARDEŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bingöl'de Ilıcalar mevkiinde bariyere çarpan hafif ticari araçta 1 kişi yaraland...
images

Başakşehir'de ortaokul olayında şüpheli kısa sürede yakalandı
images

Öğrenci hareketi büyüyor: Lens’te 15 yaşındaki genç elini kaybetti
images

Gazipaşa'da hafriyat alanında kol kazası: 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Düzce'de görev başında hayatını kaybeden muhabir Levent Öztürk uğurlandı

Bingöl'de Ilıcalar mevkiinde bariyere çarpan hafif ticari araçta 1 kişi yaralandı

Cizre'de üreticiyi güçlendirecek tarım ve hayvancılık adımları

Kremlin uyardı: Litvanya'nın anayasa değişikliği bölgesel gerilimi tırmandırabilir

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi