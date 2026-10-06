Niğde'de trafik kazasında ölen iki kardeş son yolculuğuna uğurlandı

Niğde'de trafik kazasında hayatını kaybeden kardeşler toprağa verildi

Niğde'nin Bor ilçesinde yaşanan kazada yaşamını yitiren iki kardeş, Altunhisar ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandı. Trafik kazasında vefat edenlerin yakınları ve bölge halkı törene yoğun katılım gösterdi.

cenaze töreninin ayrıntıları:

Cenaze töreninde kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde Medine Özcü (18) ve Mustafa Durmuş Özcü (16) için defin işlemi gerçekleştirildi. Törene katılanlar arasında Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Altunhisar Belediye Başkanı Neşet Doygun, AK Parti Niğde İl Başkanı Hacı Mehmet Eren ve AK Parti Niğde Merkez İlçe Başkanı Fuat Bozdağ da yer aldı. Özcü ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş da taziyelerini iletti.

kaza ve yaralıların durumu:

Kazanın, G.K. (37) yönetimindeki 41 AKG 274 plakalı hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana geldiği bildirildi. Olayda Medine Özcü ve Mustafa Durmuş Özcü yaşamını yitirdi; bir diğer yaralı E.K. (19) ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı E.K.'nin tedavisi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.

Tören ve defin işlemleri sırasında yetkililer ve katılımcılar, kazanın yol açtığı üzüntüyü dile getirdi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

NİĞDE'DE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN 2 KARDEŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.