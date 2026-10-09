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Niksar'da gizli arayış sonlandı: üç kişi dedektörle suçüstü yakalandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde ormanlık alanda dedektör ve alan tarama cihazıyla kaçak define arayan üç kişi polis tarafından suçüstü yakalandı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 20:19

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Niksar'da gizli arayış sonlandı: üç kişi dedektörle suçüstü yakalandı

Niksar'da ormanlık alanda suçüstü

Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, devriye sırasında İsmetpaşa Mahallesi Karabodur mevkisindeki ormanlık alanda şüphe üzerine durdukları üç kişiyi kontrol etti. Yapılan incelemede, bölgedeki arama faaliyetinin izlenmesi sonucu müdahale gerçekleştirildi.

Polis ekiplerinin tespitine göre, M.D. (51), Ü.D. (37) ve E.K. (61) isimli şahıslar ormanlık alanda define arama faaliyetinde bulundu. Şüphelilerin üzerinde ve eylem yerinde yapılan aramada, arama ve tarama amacıyla kullanılan cihazlar ele geçirildi.

1 dedektör ile 1 alan tarama cihazı olay yerinde çıktı ve şüpheliler kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Soruşturma ve yasal çerçeve:

Olayla ilgili olarak 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet nedeniyle resen soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili işlemler ve adli süreç, yetkili birimlerce yürütülüyor.

Emniyet ekiplerinin devriye ve müdahale yöntemleri doğrultusunda yürütülen çalışmaların devam ettiği bildirildi; soruşturmanın selameti açısından detaylar yetkililerce açıklanacak.

TOKAT’IN NİKSAR İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA DEDEKTÖR VE ALAN TARAMA CİHAZIYLA KAÇAK DEFİNE ARADIĞI...

TOKAT’IN NİKSAR İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA DEDEKTÖR VE ALAN TARAMA CİHAZIYLA KAÇAK DEFİNE ARADIĞI BELİRLENEN 3 ŞÜPHELİ, POLİS EKİPLERİNCE SUÇÜSTÜ YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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