Yeni nesil suç örgütlerine karşı 9 aylık operasyon bilançosu

Çalışmanın çerçevesi ve hedefleri:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2026 yılını "yeni nesil suç örgütleriyle mücadele yılı" ve "uyuşturucuyla mücadele yılı" ilan ettiklerini belirterek, güvenlik politikalarının Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında şekillendiğini söyledi. Bakanlık koordinasyonuyla Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, AFAD, Göç İdaresi ve Nüfus ile Vatandaşlık İşleri gibi birimlerin sahada aktif rol aldığı vurgulandı.

Çiftçi, İçişleri Bakanlığı kadrosunu 700 bin personel olarak ifade ederek, 81 il valiliği ve 922 ilçe kaymakamlığı ile yürütülen çalışmaların kapsamını aktardı. Bakan, teşkilat mensuplarından ve vatandaşlardan destek ve dualar talep etti.

Operasyonların kapsamı ve sonuçları:

Çiftçi, 2026 yılının başından bu yana geçen 9 aylık dönemde yeni nesil suç örgütlerine yönelik olarak bin 675 operasyon gerçekleştirildiğini; bu yapıların bazıları için uluslararası bağlantılar tespit edildiğini açıkladı. Bakan, sayı verirken "599, 600 diyelim" ifadesini kullanarak hedeflenen örgüt sayısını yaklaşık 600 olarak değerlendirdi.

Bakanın verdiği bilgiler doğrultusunda operasyonların çoğunluğunun çökertmeyle sonuçlandığı, yıl sonuna kadar bu örgütlerin faaliyet alanlarının daraltılması ve mümkünse tamamen çökertilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Yurt dışı takip, iadeler ve güvenlik diplomasisi:

Yurt dışına kaçan örgüt üyelerinin takibinin sürdüğünü söyleyen Çiftçi, bu kişilerin bulunduğu ülkelere ziyaretler gerçekleştirildiğini ve İçişleri Bakanlarının da dahil olduğu görüşmelerle iadelerin sağlanmaya çalışıldığını aktardı. Bu kapsamda yıl içinde yeni nesil organize suç örgütlerinden 714 kişinin iadesi sağlandığını belirtti.

Bakan, bu çalışmaları "güvenlik diplomasisi" olarak nitelendirip, mahkeme süreçleri ve iade talepleriyle takiplerin devam edeceğini söyledi.

Uyuşturucuyla mücadelede uygulanan yöntemler:

Uyuşturucu ile mücadelede hem arzı hem de talebi azaltmaya yönelik eş zamanlı politikalar izlendiğini söyleyen Çiftçi, bu yıl uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyon sayısını 40 bin olarak açıkladı. Bu operasyonlar neticesinde ise 33 bin 752 kişinin tutuklanması sağlandığı ifade edildi.

Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma ve yerel yönetimlerle koordineli yürütülen çalışmaların kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Okul güvenliği ve önlemler:

Okul ve çevre güvenliğini artırmak amacıyla bu yıl 7 bakanlığın bir araya gelerek bir protokol imzaladığını hatırlatan Bakan, okulların güvenlik sınıflandırmasına göre birinci ve ikinci derece okullarda polis görevlendirildiğini söyledi.

Ayrıca Çiftçi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar sonucunda 31 bin bahçe görevlisi istihdam edildiğini ve okul çevresi denetimlerinin, internet kafeler ile oyun salonları gibi çocukların gidebileceği mekanlar açısından sıklaştırılacağını belirtti. Bakan, "Okullarımızın çevresi suçun pazar alanı değil, çocuklarımızın güvenlik alanı olsun" mesajını paylaştı.

Sokak hayvanları uygulaması ve yasal çerçeve:

Çiftçi, 2024'te yapılan yasa değişikliğine atıfta bulunarak başıboş sokak hayvanlarının belediyeler tarafından toplandığını, tedavi ve kısırlaştırma işlemleri sonrası barınak veya doğal yaşam alanlarında muhafaza edildiğini hatırlattı. Bakanlık olarak yasanın verdiği görevin yerine getirildiğini ve ülke genelinde bu alanda yüzde 99,7 oranına ulaşıldığını söyledi.

Bakan, sokakların hayvanların yaşam alanı olmaması gerektiğini ifade ederek, bu uygulamanın hem hayvan sağlığı hem de kamu güvenliği açısından önemine dikkat çekti.

Çiftçi ayrıca, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin koordinasyonun Cumhurbaşkanı yardımcısı başkanlığındaki kurul ile sıkı şekilde yürütüldüğünü ve Milli Savunma, Dışişleri, MİT ile diğer kurumlarla birlikte sürecin büyük bir dikkatle takip edildiğini belirtti.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ'NİN KONUŞMASI