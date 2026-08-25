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Ödemesi yapılmayan işçi elektrik direğinde iki saatlik bekleyişin ardından indirildi

Çerkezköy'de alacağını alamadığını öne süren inşaat işçisi, okul bahçesindeki elektrik direğine çıkarak yaklaşık 2 saat süren ikna sonrası kısmi ödeme ile indirildi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 22:28

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Ödemesi yapılmayan işçi elektrik direğinde iki saatlik bekleyişin ardından indirildi

Çerkezköy'de alacak iddiasıyla elektrik direğine çıkan işçi indirildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Fatih Mahallesi Ambardere bölgesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, yapımı devam eden bir inşaatta çalışan bir işçi, alacağını alamadığını öne sürerek okul bahçesindeki elektrik direğine çıktı. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

olayın gelişimi:

Gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, polis ekipleri direk üzerinde bulunan işçi ile iletişim kurup ikna çalışması başlattı. İtfaiye ekipleri ise işçinin düşme riskine karşı direğin hemen altına branda açarak olası bir kazaya karşı hazır bekledi. İkna çalışmaları yaklaşık 2 saat sürdü.

müdahale ve inceleme:

İddiaya göre işçinin alacağının bir bölümünün ödenmesinin ardından ikna sağlandı ve kişi bulunduğu direkten indirildi. Direkten indirilmesinin ardından bölgede toplanan vatandaşlar rahat bir nefes alırken, olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

ÖDEMESİNİ ALAMAYAN İŞÇİ, ELEKTRİK DİREĞİNE ÇIKTI

ÖDEMESİNİ ALAMAYAN İŞÇİ, ELEKTRİK DİREĞİNE ÇIKTI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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