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Odunpazarı'nda tartışma kavgaya döndü; kadın ayağından yaralandı, şüpheli silahla yakalandı

Eskişehir Odunpazarı'nda apartman önündeki tartışma kavgaya dönüşünce A.B. ayağından vuruldu; polis ekipleri şüpheli E.Ç.'yi silahla yakaladı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 14:52

GÜNCELLEME: 06 Kasım 2026 - 14:55

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Odunpazarı'nda tartışma kavgaya döndü; kadın ayağından yaralandı, şüpheli silahla yakalandı

olayın gelişimi:

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir apartman önünde, kadın A.B. ile erkek E.Ç. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay sırasında E.Ç. tarafından ateş edildi ve A.B. ayağından yaralandı. Yaralanan kadının hayati tehlikesi bulunmuyor ve olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastanede tedavi altına alındı.

soruşturma ve müdahale:

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri olay sonrası geniş çaplı bir çalışma yürüttü. Yapılan planlı operasyon sonucunda şüpheli E.Ç., olayda kullandığı silah ile birlikte yakalandı.

gözaltı ve adli süreç:

Yakalanan şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı. İfadesi ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli, ilgili birimlere teslim edilerek adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve yetkililer hukuki işlemlerin devam ettiğini bildirdi.

ESKİŞEHİR&#039;DE APARTMAN ÖNÜNDE ÇIKAN TARTIŞMADA KADINI TABANCAYLA YARALAYAN ŞÜPHELİ, POLİS...

ESKİŞEHİR'DE APARTMAN ÖNÜNDE ÇIKAN TARTIŞMADA KADINI TABANCAYLA YARALAYAN ŞÜPHELİ, POLİS EKİPLERİNİN OPERASYONUYLA YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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