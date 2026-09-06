Dolar 48,4143 +0,00%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.968,07 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Oğlunun karaciğer bağışıyla hayatı değişen Cuma Akpınar yeniden cemaate döndü

Hatay'ın Yayladağı'nda siroz nedeniyle iki yıldır nakil bekleyen Cuma Akpınar, oğlunun karaciğer bağışıyla iyileşip camide müezzinliğe geri döndü.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 08:58

GÜNCELLEME: 06 Eylül 2026 - 09:08

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Oğlunun karaciğer bağışıyla hayatı değişen Cuma Akpınar yeniden cemaate döndü

Nakil süreci:

Hatay'ın Yayladağı ilçesi Şenköy Mahallesi'nde yaşayan Cuma Akpınar, iki yıl önce mide kanaması şikâyetiyle gittiği hastanede yapılan tahliller sonucu siroz tanısı aldı. Hastaneye yatıp nakil listesinde beklemeye başlayan Akpınar için akrabalarında yapılan testler başta umut verdi; ancak vericilerdeki sağlık sorunları nedeniyle nakil gerçekleşmedi. Kadavradan yapılması planlanan incelemeler de sonuç vermeyince süreç aylarca sürdü.

Uzun bekleyişin ardından yapılan testlerde verici olabilecek kişinin oğlu olduğu belirlendi. Yaklaşık 8 ay süren bekleyişin sonunda oğlundan yapılan karaciğer nakli gerçekleştirildi. Ameliyatı gerçekleştiren ekipte adı geçen Remzi Kalecioğlu hastaların ve yakınlarının teşekkürünü aldı.

Günlük hayata dönüş:

Akpınar, karaciğerinin büyük ölçüde işlevini yitirmesi nedeniyle yürümekte, nefes almakta ve yemek yemekte ciddi zorluklar yaşadığını; naklin ardından ise bu şikâyetlerin azaldığını söyledi. "Karaciğer tamamen bittiği için; yürümekte, nefes almakta, yeme içme konusunda olsun her şeyde çok sıkıntılar yaşamıştım. Elhamdülillah ameliyatımız olup naklimiz gerçekleşti. Şu anda çok şükür eski günlerime kavuştum," dedi.

Camiye ve inancına dönüş:

Hastalığı süresince ibadetlerini evde yapmak zorunda kalan Akpınar, 1 buçuk yıl camiye gidip cemaatle namaz kılamamıştı. Naklin ardından sağlık durumunun düzelmesiyle yeniden camide müezzinlik yapmaya başladı ve görevini "Allah rızası için" sürdürdüğünü belirtti. Oğlunun sağlık durumunun da iyi olduğunu söyleyerek şükretti.

Akpınar, ayrıca hastalığı sürecinde umreye gitme hayalinden bahsedip, "Eskiden umreye gitmek istiyordum, hayalimdi ve kısmet olursa umreye gitmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin çeşitli merkezlerinde uygun verici ararken sonuçta kendi evladından gelen bağışla yaşamına kavuşan Akpınar'ın hikâyesi, aile içi canlı verici bağışının hasta ve yakınları için taşıdığı önemi somut bir örnek olarak ortaya koydu.

HATAY&#039;IN YAYLADAĞI İLÇESİNDE 2 YIL ÖNCE YAKALANDIĞI SİROZ HASTALIĞI NEDENİYLE KARACİĞER NAKLİ...

HATAY'IN YAYLADAĞI İLÇESİNDE 2 YIL ÖNCE YAKALANDIĞI SİROZ HASTALIĞI NEDENİYLE KARACİĞER NAKLİ BEKLEYEN CUMA AKPINAR, KENDİ EVLADININ KARACİĞERİNİ VERMESİYLE HAYATA TUTUNDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Destek eli karada: Tahir Büyükakın Karamürselli balıkçıların yanında
images

Bin 71 çocuğun mutluluğu: Esenyurt'ta toplu sünnet şöleni
images

Fındık sezonu öncesi kasları güçlendirin: fıtık riskini azaltmanın yolları
images

İstanbul'da sabahın ilk ışıklarında KPSS hazırlığı başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Binlerce adayın kader sınavı: KPSS lisans oturumu Bolu'da

Amasya'da bohça baklalı dolması: gelenekten sofralara uzanan tat

Kırıkhan'da devrilen hafriyat kamyonu sürücü yaralandı

Destek eli karada: Tahir Büyükakın Karamürselli balıkçıların yanında

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu