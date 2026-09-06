Oğlunun karaciğer bağışıyla hayatı değişen Cuma Akpınar yeniden cemaate döndü

Nakil süreci:

Hatay'ın Yayladağı ilçesi Şenköy Mahallesi'nde yaşayan Cuma Akpınar, iki yıl önce mide kanaması şikâyetiyle gittiği hastanede yapılan tahliller sonucu siroz tanısı aldı. Hastaneye yatıp nakil listesinde beklemeye başlayan Akpınar için akrabalarında yapılan testler başta umut verdi; ancak vericilerdeki sağlık sorunları nedeniyle nakil gerçekleşmedi. Kadavradan yapılması planlanan incelemeler de sonuç vermeyince süreç aylarca sürdü.

Uzun bekleyişin ardından yapılan testlerde verici olabilecek kişinin oğlu olduğu belirlendi. Yaklaşık 8 ay süren bekleyişin sonunda oğlundan yapılan karaciğer nakli gerçekleştirildi. Ameliyatı gerçekleştiren ekipte adı geçen Remzi Kalecioğlu hastaların ve yakınlarının teşekkürünü aldı.

Günlük hayata dönüş:

Akpınar, karaciğerinin büyük ölçüde işlevini yitirmesi nedeniyle yürümekte, nefes almakta ve yemek yemekte ciddi zorluklar yaşadığını; naklin ardından ise bu şikâyetlerin azaldığını söyledi. "Karaciğer tamamen bittiği için; yürümekte, nefes almakta, yeme içme konusunda olsun her şeyde çok sıkıntılar yaşamıştım. Elhamdülillah ameliyatımız olup naklimiz gerçekleşti. Şu anda çok şükür eski günlerime kavuştum," dedi.

Camiye ve inancına dönüş:

Hastalığı süresince ibadetlerini evde yapmak zorunda kalan Akpınar, 1 buçuk yıl camiye gidip cemaatle namaz kılamamıştı. Naklin ardından sağlık durumunun düzelmesiyle yeniden camide müezzinlik yapmaya başladı ve görevini "Allah rızası için" sürdürdüğünü belirtti. Oğlunun sağlık durumunun da iyi olduğunu söyleyerek şükretti.

Akpınar, ayrıca hastalığı sürecinde umreye gitme hayalinden bahsedip, "Eskiden umreye gitmek istiyordum, hayalimdi ve kısmet olursa umreye gitmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin çeşitli merkezlerinde uygun verici ararken sonuçta kendi evladından gelen bağışla yaşamına kavuşan Akpınar'ın hikâyesi, aile içi canlı verici bağışının hasta ve yakınları için taşıdığı önemi somut bir örnek olarak ortaya koydu.

HATAY'IN YAYLADAĞI İLÇESİNDE 2 YIL ÖNCE YAKALANDIĞI SİROZ HASTALIĞI NEDENİYLE KARACİĞER NAKLİ BEKLEYEN CUMA AKPINAR, KENDİ EVLADININ KARACİĞERİNİ VERMESİYLE HAYATA TUTUNDU.