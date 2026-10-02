Öğrenci yurdunda türküyle anıldı: Neşet Ertaş

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen 'Neşet Ertaş Anma Programı'nda, halk şairi Neşet İçöz Neşet Ertaş'ın eserlerini seslendirdi. Etkinlikte öğrenciler duygu dolu ve keyifli anlar yaşadı.

türküyle anma ve gençlerle buluşma:

Neşet Ertaş'ın gönüllerde iz bırakan türküleri, program boyunca öğrenciler tarafından ilgiyle dinlendi ve Türk kültürünün önemli değerlerinden biri bir kez daha yad edildi.

il müdürünün değerlendirmesi:

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, programla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Neşet Ertaş, eserleri ve gönüllere dokunan türküleriyle kültürümüzde çok özel bir yere sahip. Öğrencilerimizin böylesine kıymetli bir kültür mirasını türküler eşliğinde tanımasına ve yaşatmasına vesile olmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkülerin diliyle Neşet Ertaş’ı andık" dedi.

Program, gençlerin kültürel mirasla bağ kurmasını amaçlayan etkinliklerden biri olarak kayda geçti.

BİLECİK’TE ‘NEŞET ERTAŞ ANMA PROGRAMI’ DÜZENLENDİ