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Öğrenciler Eskişehir Model Fabrika'da yalın üretimi yerinde öğrendi

Eskişehir Model Fabrika, Borsa İstanbul Fen Lisesi Girişimcilik Kulübü öğrencilerine yalın üretim ve verimlilik uygulamalarını atölyede gösterdi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 09:44

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Öğrenciler Eskişehir Model Fabrika'da yalın üretimi yerinde öğrendi

Öğrenciler Eskişehir Model Fabrika'da yalın üretimi yerinde öğrendi

Eskişehir Model Fabrika, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) çatısı altında gerçekleştirilen bir program kapsamında, Borsa İstanbul Fen Lisesi Girişimcilik Kulübü öğrencilerini ağırladı. Ziyaret, gençlere sanayi uygulamalarını tanıma ve üretim ile verimlilik anlayışını yerinde gözlemleme fırsatı sundu.

ziyaretin içeriği:

Program kapsamında düzenlenen sunumlarda yalın felsefe ve 'Model Fabrika' yaklaşımı ele alındı. Öğrencilere yalın üretimin temel ilkeleri, israfların azaltılması ve sürekli iyileştirme odaklı uygulamalar hakkında bilgi verildi.

uygulamalı atölye ve verimlilik:

Sunumların ardından atölye alanlarında gerçekleştirilen uygulamalarda, öğrencilere yalın üretim teknikleri ve verimlilik artışı sağlayan düzenlemeler yerinde gösterildi. Atölye çalışmaları, katılımcıların üretim süreçlerini gözlemleyerek pratik bilgi edinmelerine imkân tanıdı.

Etkinlik, gençlerin girişimcilik bakış açılarını sanayideki gerçek uygulamalarla buluşturarak üretim süreçlerini tanıma ve verimlilik bilinci kazanma hedeflerine katkı sağladı. ESO ve Model Fabrika yetkilileri, bilgi ve deneyim paylaşımının önemine vurgu yaptı.

ESKİŞEHİR MODEL FABRİKAYI ZİYARET EDEN İSTANBUL FEN LİSESİ GİRİŞİMCİLİK KULÜBÜ ÖĞRENCİLERİNE...

ESKİŞEHİR MODEL FABRİKAYI ZİYARET EDEN İSTANBUL FEN LİSESİ GİRİŞİMCİLİK KULÜBÜ ÖĞRENCİLERİNE ÜRETİM VE VERİMLİLİK UYGULAMALARI YERİNDE GÖSTERİLDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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