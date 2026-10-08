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Öğrenciler evde bakımda TOGÜ iş birliğiyle sahada deneyim kazanıyor

Erbaa Belediyesi ile TOGÜ Erbaa Sağlık Hizmetleri MYO protokolüyle öğrenciler, evde bakım ekiplerine hijyen, beslenme ve mobilizasyonda destek veriyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 17:34

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EDİTÖR: Serkan Varol

Öğrenciler evde bakımda TOGÜ iş birliğiyle sahada deneyim kazanıyor

Öğrenciler evde bakımda TOGÜ iş birliğiyle sahada deneyim kazanıyor

Tokat'ın Erbaa ilçesinde belediye ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde saha uygulamaları başladı. Protokol, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ile Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İrfan Usta tarafından imzalandı.

Protokol ve uygulama sahası:

İş birliği kapsamında öğrenciler ve öğretim elemanları, belediyenin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı evde bakım ekipleriyle birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor. Ortak saha çalışmaları, ekiplerin ev ortamında yürüttüğü bakım hizmetlerine doğrudan katkı sağlarken yerel düzeyde hizmet erişimini de güçlendiriyor.

Öğrenciler için mesleki kazanımlar:

Proje, öğrencilerin okulda edindikleri teorik bilgileri uygulamada pekiştirmesine olanak tanıyor. Öğretim elemanları eşliğinde yürütülen çalışmalarda hasta hijyeni, beslenme desteği, iletişim, hijyen eğitimi ve mobilizasyon egzersizleri gibi bakım destek uygulamaları gerçekleştiriliyor. Bu uygulamalar, öğrencilere hasta yakınlarıyla iletişim kurma ve ev koşullarında bakım verme deneyimi kazandırıyor.

Protokolün temel hedefi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sunulan evde bakım hizmetlerini güçlendirmek ve öğrencilerin mesleki deneyim kazanmasını sağlamaktır. Uygulamanın düzenli yürütülmesiyle hem toplum sağlığı hizmetlerinde süreklilik hedefleniyor hem de genç sağlık personelinin saha yeterlilikleri artırılıyor.

TOKAT’IN ERBAA İLÇESİNDE BELEDİYE İLE TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOGÜ) ERBAA SAĞLIK...

TOKAT’IN ERBAA İLÇESİNDE BELEDİYE İLE TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOGÜ) ERBAA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ARASINDA İMZALANAN İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ KAPSAMINDA ÖĞRENCİLER, EVDE BAKIM HİZMETLERİNE DESTEK VERMEYE BAŞLADI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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