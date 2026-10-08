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Muğlaspor antrenman sahasında geçmişe vefa gösterdi

Muğlaspor, Akyol Tesisleri önündeki antrenman sahasına eski başkan Hamdi Yücel Gürsoy’un adını vererek kulübe vefa gösterdi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 17:34

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EDİTÖR: Emre Koç

Muğlaspor antrenman sahasında geçmişe vefa gösterdi

Muğlaspor antrenman sahasında geçmişe vefa gösterdi

Muğlaspor yönetimi, Akyol Tesisleri önünde bulunan antrenman sahasına Hamdi Yücel Gürsoy adını verdi. Karar, kulübe geçmişte emek veren isimlere yönelik yürütülen vefa çalışmasının somut bir adımı olarak açıklandı.

kararın arka planı:

Başkan Menaf Kıyanç, Muğlaspor’un bugünlere gelmesinde geçmişten bugüne görev yapan başkanların, yöneticilerin ve kulübe gönül verenlerin önemli katkıları olduğunu vurguladı. Bu emeğe sahip çıkmanın yönetim için bir sorumluluk olduğunu belirten Kıyanç, alınan kararın bu sorumluluk bilinciyle alındığını söyledi.

başkanın sözleri:

Kıyanç, ismin antrenman sahasına verilmesinin yönetimin kendi inisiyatifiyle gerçekleştiğini belirterek şu ifadeyi kullandı: 'Eski başkanımız Hamdi Yücel Gürsoy’un adını, kendisinden herhangi bir talep gelmeden, tamamen kendi irademizle antrenman sahamıza verdik. Bu kararı, kulübümüze sunduğu hizmetler için kendisine teşekkür etmek ve camiamız içerisindeki değerini bir kez daha göstermek amacıyla aldık'.

Yönetim, Muğlaspor’a hizmet edenlerin emeklerinin unutulmayacağını tekrarlayarak, geçmişe sahip çıkarak kulübü geleceğe taşımayı hedeflediklerini ve Hamdi Yücel Gürsoy için sağlıklı, huzurlu ve mutlu yıllar dilediklerini açıkladı.

MUĞLASPOR’UN AKYOL TESİSLERİ ÖNÜNDE BULUNAN ANTRENMAN SAHASINA, KULÜBÜN ESKİ BAŞKANLARINDAN HAMDİ...

MUĞLASPOR’UN AKYOL TESİSLERİ ÖNÜNDE BULUNAN ANTRENMAN SAHASINA, KULÜBÜN ESKİ BAŞKANLARINDAN HAMDİ YÜCEL GÜRSOY’UN ADI VERİLDİ. BAŞKAN MENAF KIYANÇ, KARARIN MUĞLASPOR’A EMEK VEREN İSİMLERE DUYULAN VEFA VE SAYGININ GÖSTERGESİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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