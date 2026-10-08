Kamu personelinde yeni dönem hazırlığı: kazanımlar korunarak sistem güçlendirilecek

toplantı ve öncelikler:

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantının gündeminde kamu personel sistemine ilişkin düzenleme ihtiyacı bulunan hususlar yer aldı ve katılımcılar mevcut kazanımların korunarak sistemin geleceğe uygun biçimde güçlendirilmesi gereğini değerlendirdi.

Bakan Işıkhan toplantıda, kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve kaliteli sunumunun güçlü bir personel yapısıyla mümkün olacağını belirterek, çalışanların haklarının korunması ve çalışma şartlarının iyileştirilmesinin yanında insan kaynağı yapısının da değişen ihtiyaçlara cevap verecek şekilde şekillendirilmesi gerektiğini vurguladı.

kanuni ve toplu kazanımlar:

Işıkhan, kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarının toplu sözleşme ile belirlenmesine imkan tanıyan 2010 Anayasa değişikliğini önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Bu düzenlemeyle birlikte, sendikalaşma oranının 2002'de yüzde 47 iken bugün yüzde 78'e yükseldiğine dikkat çekildi. Bu artışın, çalışma hayatında demokratik katılım ve sosyal diyalogun güçlenmesine katkı sağladığı ifade edildi.

Son dönemde hayata geçirilen düzenlemeler içinde öne çıkanlardan birinin de analık izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılması olduğu belirtildi; bu düzenlemenin çalışanların aile ve iş hayatını birlikte sürdürebilmelerine destek amaçlı olduğu vurgulandı.

sosyal diyalog ve geleceğe dönük adımlar:

Bakan Işıkhan, kamu personel sisteminin statik bir yapı olmadığını, teknolojik gelişmeler, demografik değişim ve kamu yönetiminin ihtiyaçları doğrultusunda mevzuatın belirli aralıklarla gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Kurulun ve diğer sosyal diyalog mekanizmalarının, geleceğin sistemine ilişkin istişare alanları olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.

Bu çerçevede, 22 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen son KPDK toplantısında çalışma hayatına ilişkin güncel şartlar doğrultusunda 4688 sayılı Kanunda yapılabilecek düzenlemeler hakkında sendikalar ve konfederasyonların görüşlerinin alındığı hatırlatıldı. Amaç, kamu hizmetlerinin niteliğini ve çalışanların çalışma şartlarını bütüncül biçimde destekleyecek bir sistem kurmak olarak açıklandı.

Bakan ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sürdürülen Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında, vatandaş odaklı bir kamu yönetimi tesisinde nitelikli ve motive olmuş personelin önemine işaret etti ve düzenlemelerin sosyal tarafların görüşleri alınarak şekillendirileceğini belirtti.

Toplantıya Memur-Sen, Kamu-Sen ve Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu ile 11 hizmet kolunda yetkili sendikalar ve ilgili kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULU (KPDK) TOPLANTISI, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN’IN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİ.