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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde sağanak hayatı felç etti

Ergani'de öğlen aniden bastıran sağanak caddeleri suyla doldurdu; ev ve iş yerlerini bastı, araçlar çukurlara düşerek ulaşımı aksattı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 17:34

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EDİTÖR: Aslı Han

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde sağanak hayatı felç etti

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde sağanak hayatı felç etti

Ergani ilçesinde öğlen saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, günlük yaşamı büyük ölçüde etkiledi. Caddelerde kısa sürede su birikintileri oluştu, sokaklar suyla dolarken bazı ev ve iş yerlerine su girdi. Sürücüler, biriken su ve yol koşulları nedeniyle ilerlemekte zorluk yaşadı.

su baskınları ve yolların durumu:

Yağışın şiddeti, ilçenin birçok noktasında dev çukurlar oluşmasına neden oldu. Vatandaşlar, apartman altları, saçaklar ve kapalı alanlara sığınırken, bazı sürücüler araçlarıyla birlikte çukurlara düştü. Sokaklarda biriken su nedeniyle trafik aksadı ve bazı güzergahlarda ulaşım neredeyse durma noktasına geldi.

ilçedeki anlık tepki ve beklenen seyre:

Yağış sırasında bölgedeki vatandaşlar ve esnaf kısa süreliğine iş yerlerini ve konutlarını koruma önlemleri aldı; sığınak arayanlar oldu. Meteorolojinin uyarısının ardından bölgedeki yağışın gece yarısına kadar etkili olması bekleniyor, bu da önümüzdeki saatlerde su baskınları ve ulaşım sorunlarının devam edebileceğine işaret ediyor.

İlçede yaşayanların tedbirli olması ve ani su birikintilerinden kaçınması öneriliyor; alternatif güzergahların tercih edilmesi ulaşımda yaşanacak kesintilerin azaltılmasına yardımcı olabilir.

DİYARBAKIR’IN ERGANİ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI DURMA NOKTASINA GETİRDİ....

DİYARBAKIR’IN ERGANİ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI DURMA NOKTASINA GETİRDİ. CADDELERDE SU BİRİKİNTİLERİ OLURKEN, ARAÇLAR ÇUKURLARA DÜŞTÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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