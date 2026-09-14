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Öğrencilere sıcak karşılama: Manisa Büyükşehir'in 'hoş geldin' standı

Manisa Büyükşehir, kente yeni gelen üniversite öğrencilerini otobüs terminalindeki 'Hoş geldin' standıyla karşıladı; ikram ve destekleri anlattı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 12:15

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Öğrencilere sıcak karşılama: Manisa Büyükşehir'in 'hoş geldin' standı

Manisa'da yeni öğrenciler sıcak bir karşılama ile karşılandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kenti üniversite eğitimi için tercih eden gençlerin şehirdeki ilk günlerini kolaylaştırmak amacıyla Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir karşılama etkinliği düzenledi. Etkinlik, belediyenin eğitime verdiği destekleri ve öğrencilere yönelik hizmetleri öne çıkardı.

standta neler vardı:

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü iş birliğinde kurulan standta öğrencilere su, limonata ve çeşitli ikramlar sunuldu. Ziyaretçilere ayrıca Manisa Büyükşehir Belediyesi anahtarlığı hediye edildi. Stand, kente gelen gençleri iki gün boyunca ağırlamaya devam edecek.

burs ve barınma desteği hakkında bilgilendirme:

Belediye görevlileri, karşılama sırasında öğrencilere sunulan ikramların yanı sıra şehirdeki sosyal destek imkanlarına ilişkin bilgilendirme yaptı. Özellikle belediyenin yürüttüğü burs ve barınma destekleri, standı ziyaret eden öğrencilere aktarıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kente yeni gelen öğrencilere yönelik mesajında, "Manisa’mıza üniversite eğitimi için gelen gençlerimizi karşılıyoruz. Şehrimize hoş geldiniz gençler. Yeni bir şehir, yeni bir eğitim hayatı ve güzel hatıralar biriktireceğiniz bir dönem sizleri bekliyor. Manisa’da kendinizi evinizde ve bu şehrin bir parçası hissetmeniz için Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanınızda olacağız. Yeni eğitim hayatınızda hepinize başarılar diliyorum" dedi.

Çalışma hakkında bilgi veren Emirhan Türkmen ise, "Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak öğrencilerimize ‘hoş geldin’ ikramında bulunuyoruz. Öğrencilerimiz otobüs terminaline geldiğinde standımızda bulunan ikramlarımızdan faydalanacak. Öte yandan Besim Başkanımızın öncülüğünde öğrencilere sağlanan burs ve barınma desteğini de standımıza gelen öğrencilere anlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Belediyenin bu tür karşılama ve bilgilendirme etkinlikleri, gençlerin yeni şehirlerine adaptasyonunu kolaylaştırmayı ve Manisa'yı öğrenci dostu bir kent haline getirme hedefini destekliyor. Standın iki günlük programı boyunca birçok yeni öğrencinin karşılandığı bildirildi.

EĞİTİME VERDİĞİ DESTEKLERLE MANİSA’YI ÖĞRENCİ DOSTU BİR ŞEHİR HALİNE GETİRMEYİ HEDEFLEYEN MANİSA...

EĞİTİME VERDİĞİ DESTEKLERLE MANİSA’YI ÖĞRENCİ DOSTU BİR ŞEHİR HALİNE GETİRMEYİ HEDEFLEYEN MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE KENTE GELEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ OTOBÜS TERMİNALİNDE KURDUĞU "HOŞ GELDİN" STANDIYLA KARŞILADI. GENÇLERE ÇEŞİTLİ İKRAMLARDA BULUNAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÖĞRENCİLERE YÖNELİK BURS VE BARINMA DESTEKLERİ HAKKINDA DA BİLGİLENDİRME YAPTI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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