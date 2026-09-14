Dolar 48,6186 +0,13%
Euro 56,1506 -0,30%
Bist 14.258,90 -1,44%
Altın Gram 6.766,45 -1,82%
EUR/USD 1,1543 -0,50%
Brent Petrol 107,48 +2,74%
--°

Turhal'da yeni eğitim yılı coşkusu: çocukların okula sevinci enerji verdi

Mehmet Erdem Ural, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması üzerine Fatih İlköğretim Okulu'nu ziyaret ederek öğrenciler ve velilerle buluştu.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 12:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Turhal'da yeni eğitim yılı coşkusu: çocukların okula sevinci enerji verdi

turhal'da eğitim yılının ilk günü:

Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Fatih İlköğretim Okulunu ziyaret etti. Okul bahçesinde öğrenciler ve veliler tarafından karşılanan Ural, sınıfları gezip öğrencilerle sohbet ederek yeni dönem için başarı dileklerini iletti. Başkan Ural, çocukların okula duyduğu sevincin ve enerjisinin kendilerine de güç verdiğini vurguladı.

Ziyaret sırasında ailelerle de kısa görüşmeler yapan Ural, eğitime verilen önemin altını çizdi. Belediyenin okullara yönelik desteklerinin devam ettiğini belirten Ural, hem fiziksel destek hem de okuma alışkanlığını geliştirmeye yönelik projelerle yanlarında olduklarını ifade etti.

gezici kütüphane her gün çocuklarla buluşuyor:

Ziyaret kapsamında Ceyhun Atuf Kansu Gezici Kütüphanesi de okul bahçesinde öğrencilerle bir araya geldi. Gezici kütüphane, her gün farklı bir okulu ziyaret ederek öğrencilere kitap sunuyor ve etkinliklerle okuma alışkanlığını teşvik ediyor. Etkinlikte öğrencilerin kütüphaneye gösterdiği ilgi dikkat çekti.

Başkan Ural, gezici kütüphanenin erken yaşta okuma sevgisi kazandırma açısından önemli bir misyon üstlendiğini belirtti. Ziyaret, öğrenciler ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi; okul yönetimi ve velilerle dile getirilen beklenti, yeni dönemin sağlıklı ve verimli geçmesi yönündeydi.

TURHAL BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ERDEM URAL, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI DOLAYISIYLA...

TURHAL BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ERDEM URAL, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI DOLAYISIYLA FATİH İLKÖĞRETİM OKULU’NU ZİYARET EDEREK ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yozgat'ta yeni dönem başladı: 63 bin 82 öğrenci sınıflarda
images

Yola çıkmadan önce bagajınızı gözden geçirin: 2026'da zorunlu ekipmanlar arttı
images

Muğla'da ders zili çaldı: 162 bin 882 öğrenci yeni döneme başladı
images

Burdur'da çalan ilk zil: 41 bin 943 öğrenciyle yeni eğitim yılı başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

gaziantep davasında sanıklar ikinci duruşmada ifade verdi

Kent girişindeki denetimde yakalanan araçtan iki ruhsatsız tabanca çıktı

Vali Makas ilk ders zilini çaldı: Düzce'de 75 bin 523 öğrenci ders başı yaptı

Piknik dönüşünde kaza: genç hemşire yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi