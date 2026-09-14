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Kocaeli'de DAGEM destekli modern arıcılık eğitimleriyle yeni kuşak arıcılar yetişiyor

DAGEM, Kocaeli Büyükşehir Tarım Akademisi'ndeki kursta modern arıcılık, arı sağlığı ve ürün değerlendirme konularında teorik ve uygulamalı eğitim verip sertifika verdi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 12:52

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Kocaeli'de DAGEM destekli modern arıcılık eğitimleriyle yeni kuşak arıcılar yetişiyor

Düzce Üniversitesi DAGEM, Kocaeli'de arıcılık eğitimine katıldı

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi DAGEM, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tarım Akademisi bünyesinde düzenlenen Arıcılık ve Arı Ürünleri Kursu'nun sertifika törenine katıldı. Eğitim programı, arıcılığın geliştirilmesi ve nitelikli üreticilerin yetiştirilmesi amacıyla planlandı.

Program içeriği ve uygulamalı eğitimler:

Kurs boyunca kursiyerlere arıcılığın temel uygulamaları, arı sağlığı, koloni yönetimi ile arı ürünlerinin elde edilmesi ve değerlendirilmesi konularında hem teorik hem de sahaya dönük uygulamalı bilgiler aktarıldı. Eğitimleri, DAGEM ve Düzce Üniversitesi Arıcılık Programı'nın uzman akademik kadrosu yürüttü.

İş birliğinin hedefleri ve devamlılığı:

Tören kapsamında DAGEM ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasındaki iş birliğinin, arıcılığın profesyonelleşmesi ve yeni nesil arıcıların yetiştirilmesi açısından önemi vurgulandı. Kursiyerlerin teorik bilgi seviyelerini yükseltmenin yanı sıra sahadaki uygulama becerilerini geliştirmek hedeflendi ve başarılı olanlara sertifikaları takdim edildi.

DAGEM yetkilileri, farklı kurumlarla kurulan eğitim ortaklıklarının bilimsel bilgi ile saha uygulamalarını bir araya getirdiğini belirterek, bu çalışmaların sürdürülebilir üretim kapasitesinin artırılmasına ve arıcılık sektörünün gelişimine katkı sunduğunu ifade etti. Düzce Üniversitesi bünyesindeki DAGEM'in, önümüzdeki dönemde de akademik birikim ve saha deneyimini üreticilerle paylaşmaya devam edeceği bildirildi.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ARICILIK ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA MERKEZİ (DAGEM), KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR...

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ARICILIK ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA MERKEZİ (DAGEM), KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARIM AKADEMİSİ BÜNYESİNDE DÜZENLENEN ARICILIK VE ARI ÜRÜNLERİ KURSUNUN SERTİFİKA TÖRENİNE KATILDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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