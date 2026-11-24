Öğretmenler Günü'nde Osmancık'ta anma töreni

Batman’ın Kozluk ilçesinde 2017 yılında PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Şenay Aybüke Yalçın için Çorum’un Osmancık ilçesindeki kabrinin başında anma programı düzenlendi. Tören, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında ilçe protokolü, şehidin yakınları, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Anma programının akışı:

Programa katılanlar ilkin Kur’an-ı Kerim tilaveti dinledi; daha sonra hep birlikte dua edildi. Kabri başına karanfiller bırakılarak saygı duruşunda bulunuldu. Anmaya katılanlar arasında şehit öğretmenin amcası Sefer Yalçın da yer aldı.

Yetkililer ve öğrenciler ne dedi:

Osmancık Kaymakam Vekili ve Laçin Kaymakamı Murat Yeşilyurt, törende yaptığı konuşmada şehit öğretmenin henüz 22 yaşında olduğunu ve gençliğinin baharında kaybedildiğini hatırlatarak, aradan 9 yıl geçmesine rağmen hatırasının yaşatıldığını vurguladı. Yeşilyurt, şehidin adının Osmancık, Çorum, Batman ve Türkiye'nin farklı illerindeki okullarda, kütüphanelerde ve caddelerde yaşatıldığını kaydetti.

Programa katılan öğrencilerden Nidanur Çapar ise şehit öğretmeni ve görev başında şehit düşen tüm öğretmenleri andığını belirtti. Çapar, bugün burada olmanın huzurunu, mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını ifade ederek, şehit öğretmenin uzattığı sevgi elini geleceğe taşımaya söz verdiklerini dile getirdi.

Anma töreni, katılımcıların duaları ve şehit öğretmen anısına yapılan çelenk sunumuyla sona erdi. Yetkililer, tören vesilesiyle vatan için hayatını kaybeden öğretmenlere rahmet ve minnet mesajı iletti.

BATMAN'IN KOZLUK İLÇESİNDE PKK'LI TERÖRİSTLERİN SALDIRISINDA ŞEHİT OLAN ÖĞRETMEN ŞENAY AYBÜKE YALÇIN, ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA ÇORUM'UN OSMANCIK İLÇESİNDEKİ KABRİ BAŞINDA DULARLA ANILDI.