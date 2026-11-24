Manisa genelinde sürdürülen bakım çalışmaları:

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki mezarlıklarda bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Mezarlıklar Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmaların hedefi, vatandaşların kabir ziyaretlerini daha temiz, düzenli ve huzurlu ortamlarda gerçekleştirmesini sağlamak olarak açıklandı.

yapılan işler ve sayısal veriler:

Çalışmalar kapsamında mezarlıklarda yabancı ot ve çalı temizliği, mıntıka temizliği ve ağaç budama işlemleri düzenli şekilde yapılıyor. Ayrıca altyapı ve zemin düzenlemeleri kapsamında 129 mahallede toplam 44 bin 861 metre tel çit yapımı ve mezarlık iç yollarında 68 bin 424 metrekare kilit parke taşı döşeme çalışması tamamlandı.

altyapı, onarım ve çevre güvenliği:

Mezarlıkların fiziki şartlarını iyileştirmek amacıyla birçok mahallede duvar yapımı, bordür tadilatları, kapı montajı ve mevcut yapıların onarımı gerçekleştirildi. Bazı noktalarda tel çit çalışmaları tamamlanırken diğer alanlarda yapımı devam eden ve hazırlık aşamasında bulunan uygulamalarla mezarlıkların çevre güvenliği ve düzeninin iyileştirilmesi hedefleniyor.

şehit mezarlarına özel düzenlemeler:

Manisa'nın 17 ilçesinde bulunan şehit kabirlerinde de bakım, temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları sürdürülüyor. Şehitlerin aziz hatırasına duyulan saygı gereği, bu alanlarda kilit parke taşı döşeme ve ahşap çit uygulamaları gibi düzenlemeler yapılarak ziyaretçilerin daha saygılı ve düzenli bir ortamda anma imkânı bulması amaçlanıyor.

Belediye yetkilileri, çalışmaların planlı ve ihtiyaçlara göre devam edeceğini belirterek, vatandaşları yapılan düzenlemeler konusunda bilgilendirmeye ve bakım programlarını sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 17 İLÇEDE BULUNAN MEZARLIKLARDA BAKIM, ONARIM VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA YABANCI OT, ÇALI TEMİZLİĞİ, AĞAÇ BUDAMA, KİLİT PARKE TAŞI DÖŞEME, TEL ÇİT YAPIMI VE ÇEŞİTLİ TADİLATLARIN YANI SIRA ŞEHİT MEZARLARININ ÇEVRESİNDE DE DÜZENLEMELER GERÇEKLEŞTİRİLİYOR. VATANDAŞLARIN KABİR ZİYARETLERİNİ DAHA TEMİZ, DÜZENLİ VE HUZURLU ORTAMLARDA YAPABİLMESİ AMACIYLA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR.