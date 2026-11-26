Öğretmenler günü etkinliği satrançla taçlandı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen hızlı satranç turnuvası, Silopi Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi. Turnuvaya ilçede görev yapan öğretmenler katıldı ve karşılaşmalar dostluk içinde sürdü.

Karşılaşmalar ve sonuçlar:

Oynanan turların ardından dereceye giren öğretmenler şu şekilde belirlendi: birinci Halit Taka, ikinci Vedat Yardımcı, üçüncü Sebahaddin Ciru. Karşılaşmalar boyunca centilmenlik ve dostane bir atmosfer gözlendi.

Organizasyon ve teşekkürler:

Etkinlik, Silopi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ile Şırnak İl Satranç Federasyonu iş birliğinde düzenlendi. Silopi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü dereceye girenleri tebrik ederek turnuvaya katılan öğretmenlere ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

SİLOPİ’DE ÖĞRETMENLER ARASINDA SATRANÇ TURNUVASI DÜZENLENDİ