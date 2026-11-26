coğrafi işaret tescili tamamlandı

Tokat’ın geleneksel el sanatları arasında yer alan iğne oyası, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi. Başvuru, Tokat Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Tokat İl Millî Eğitim Müdürlüğü adına yapıldı.

Başvuru 28 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirildi ve tescil süreci 26 Ekim 2026 tarihinde sonuçlanarak tescil belgesi verildi.

özgün teknik ve motifler:

Tokat iğne oyaları, ince işçiliği ve kendine özgü motifleriyle öne çıkıyor. Tokat Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Enes Güler, Tokat’a özgü 39 tarihî iğne oyasının coğrafi işaretle tescillenerek koruma altına alındığını belirtti. Güler şu ifadeleri kullandı: "Tokat iğne oyalarını diğer yörelerde yapılan iğne oyalarından ayıran en önemli özelliklerden biri, motiflerin iki ve üç boyutlu bir görünüm kazanacak şekilde sık düğüm tekniğiyle işlenmesidir. Bu teknik, oyalarımıza hem kendine özgü bir form hem de dayanıklılık kazandırıyor. Motiflerin çeşitliliği ve ince işçiliği de Tokat iğne oyalarının özgün karakterini ortaya koyuyor. İğne oyaları bizim için yalnızca bir el sanatı değil, aynı zamanda geçmişten günümüze kadınlarımızın duygu ve düşüncelerini, yaşam biçimlerini ve kültürel birikimlerini aktardıkları önemli bir mirastır. Coğrafi işaret tesciliyle amacımız özgün özelliklerini korumak, bilinirliğini artırmak, gelecek nesillere aktarmak ve ekonomik bir değere dönüşmesine katkı sağlamaktır. Tokat’ın kültürel mirasının korunması ve tanıtılması adına önemli bulduğumuz bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Geleneksel el sanatlarımızı araştırmaya, belgelemeye, yaşatmaya ve gelecek kuşaklara aktarmaya devam edeceğiz"

toplumsal yankı ve kişisel bağlam:

Çeyizinden kalan iğne oyalarını hâlâ kullandığını söyleyen Süreyya Uygun, "Bu gördüğünüz iğne oyaları 35 yıllık çeyizimden kaldı. İğne oyası, ince işçilik gerektiren, el emeği göz nuru, Tokat’a özgü bir el sanatıdır. Her kadının, her kızın çeyizinde ve dolabında mutlaka bulunur. Tescillendiğini duyunca çok mutlu oldum. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Coğrafi işaret tescili, Tokat iğne oyalarının özgün teknik ve motiflerinin korunmasını, yerel üreticilerin tanınırlığının artmasını ve bu geleneğin gelecek kuşaklara aktarılmasını hedefliyor.

Düğüm düğüm işlenen iğne oyası tescillendi