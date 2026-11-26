Giza'daki kaza ve bilanço:

Mısır'ın Giza kentinde, Warraq bölgesinde akaryakıt taşıyan bir tankerin devrilip alev almasıyla meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e, yaralı sayısı ise 21'e yükseldi.

İlk belirlemelere göre tanker, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu beton bariyere çarparak devrildi ve kısa sürede alev aldı. Yangın hızla büyüyerek çevredeki araçlara sıçradı; aralarında otomobil ve motosikletlerin de bulunduğu 27 araç tamamen yandı.

Soruşturmanın ilk bulguları:

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, kaza ve yangına ilişkin soruşturma ekiplerinin incelemelerini sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada ayrıca, kimlikleri henüz belirlenemeyen cenazelerden örnek alınarak DNA testi ve karşılaştırma yapılması talimatı verildiği ifade edildi.

yetkililerin müdahalesi ve kurtarma çalışmaları:

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, ilgili kurumlara yaralılara ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına gerekli desteğin sağlanması, yaralıların tedavilerinin eksiksiz sürdürülmesi ile kaza sonrası oluşan enkazın hızla kaldırılarak trafik akışının normale dönmesi talimatını verdi.

Yetkililer, devrilen tankerin kaldırılması ve hasar gören araçların enkazının temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki güvenlik önlemleri artırılırken, kurtarma ve adli inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Mısır'ın Giza kentinde akaryakıt taşıyan tankerin devrilerek alev alması sonucu meydana gelen faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e, yaralı sayısı 21'e yükseldi.