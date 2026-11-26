Vezirköprü'de fırın denetimleri sürüyor:

Vezirköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla ilçe genelinde fırınlarda denetim gerçekleştirdi. Ekipler, işletmelerin hijyen koşullarını, üretim alanlarının temizliğini, ekmek gramajlarını ve gıda güvenliği standartlarına uygunluğunu inceledi.

denetimin odağı:

Kontrollerde özellikle üretim süreçleri, depolama koşulları ve çalışan hijyeni öncelikli olarak değerlendirildi. İşletmelerde kullanılan ekipmanların temizliği ve üretim alanlarındaki düzen detaylı şekilde gözden geçirildi; eksik veya uygunsuz uygulamalar tespit edilerek kayıt altına alındı.

uyarılar ve düzenli kontroller:

Yapılan incelemeler neticesinde mevzuata aykırı durum tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar yapıldı ve idari işlemler başlatıldı. Ekipler, ilçe genelindeki denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini ve vatandaşların sağlıklı, güvenli şartlarda üretilen gıdalara erişiminin sağlanacağını bildirdi.

SAMSUN'UN VEZİRKÖPRÜ İLÇE GENELİNDE FAALİYET GÖSTEREN FIRINLARA YÖNELİK HİJYEN VE GIDA GÜVENLİĞİ DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.