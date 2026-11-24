kutlama programı:

Ordu’da 24 Kasım Öğretmenler Günü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı. Program çelenk sunumu ile başladı ve devamında Ordu Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinliklerle sürdü.

konuşmalar ve vurgular:

Programda ilk olarak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, konuşmasında öğretmenlerin toplumun geleceğinin şekillenmesindeki rolüne dikkat çekerek tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

47 yıllık meslek hayatinin ardından emekli olan Coşkun Kurucu ise öğretmenliğin sadece bilgi aktarmak olmadığını; çocukların hayallerine ve geleceklerine dokunmak olduğunu vurguladı ve emeklilik sonrası da öğretmenliğin yüreğinde yaşamaya devam edeceğini söyledi.

yemin, ödüller ve kapanış:

Konuşmaların ardından 20 aday öğretmen için yemin töreni gerçekleştirildi. Emekliye ayrılan öğretmenlere hizmet şeref belgeleri takdim edildi; ayrıca çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenci, öğretmen ve veliler ödüllendirildi.

Program, Altınordu Başöğretmen Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı oratoryo gösterisiyle sona erdi.

Etkinliğe Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Abdullah Kesikci, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Baro Başkanı Birsen Uçar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Levent Bayram, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

PROGRAM, ALTINORDU BAŞÖĞRETMEN ANADOLU LİSESİ ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİNİN HAZIRLADIĞI ORATORYO GÖSTERİSİYLE SONA ERDİ.