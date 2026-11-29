kaza ayrıntıları:

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesi kırsal Uğurova Mahallesi’nde meydana gelen kazada, iddialara göre Ramazan Ç. (18) yönetimindeki 27 AFV 497 plakalı otomobil kavşakta, İsmail Ç. (28) idaresindeki 01 ABU 493 plakalı tıra yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurda yığınına döndü; araçta bulunan sürücü ile yolcular ağır yaralandı.

müdahale ve yaralıların durumu:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası ağır yaralanan dört kişi Gaziantep kent merkezindeki hastanelere sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Ramazan Ç., yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer üç yaralının —A.T. (17), A.M.E. (17) ve U.A. (16)— durumunun kritik olduğu ve tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

soruşturma:

Kaza ile ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin teknik inceleme ve görgü tespitlerinin yürütüldüğünü, olayla ilgili gelişmelerin soruşturma tamamlandıkça kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı.

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