Oklar rüzgârla yarıştı: Erzincan'da geleneksel okçuluk şampiyonası tamamlandı

Mengücek Melik Gazi Hava Koşusu'nda okçular mesafe için ter döktü

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde düzenlenen Mengücek Melik Gazi Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Semiz Ali Mera Alanı'nda 11-13 Eylül tarihlerinde yapılan organizasyona, 22 ilden toplam 126 sporcu katıldı.

yarışmanın yapısı ve katılımcı sayıları:

Müsabakalar, özel olarak hazırlanan 700 metrelik parkurda geleneksel okçuluğun hava koşusu (menzil atışı) disiplininde gerçekleştirildi. Organizasyonda 74 erkek ve 52 kadın sporcu olmak üzere toplam 126 atlet farklı yaş ve kategori sınıflarında mücadele etti. Yarışma, toplam 11 kategoride düzenlendi ve sporcular en uzak atışı yapmak için performans sergiledi.

geleneksel unsurlar ve müsabaka atmosferi:

Müsabaka süresince okçular, rüzgârın yönü ve şiddetini hesaplayarak atış tekniklerini ayarladı; bu unsurlar, hava koşusu disiplininin belirleyici etkenleri olarak öne çıktı. Sporcuların kullandığı geleneksel kıyafet ve ekipmanlar da etkinlik boyunca ilgi gördü ve organizasyonun kültürel boyutunu vurguladı.

Üç gün süren yarışmaların ardından dereceye girenler için düzenlenen törende katılımcılara madalya ve kupalar verildi. Organizasyon, geleneksel Türk okçuluğunun yaşatılması ve genç nesillere aktarılması hedefine hizmet etmeye devam etti.

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