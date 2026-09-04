Okul alışverişinde öncelik yerel esnafa verilmeli

MESOB'tan yeni eğitim yılı öncesi esnafa destek çağrısı

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, yeni eğitim-öğretim sezonu yaklaşırken velilere ve vatandaşlara mahalle esnafından alışveriş yapma çağrısında bulundu. Keskin, okul ve kırtasiye ihtiyaçlarının yerel esnaftan temin edilmesinin hem kente dönen geliri artıracağını hem de çocukların sağlığı açısından daha güvenli olduğunu belirtti.

ekonomiye geri dönüş ve yerel kazanç:

Keskin, mahalle esnafından yapılan harcamaların Malatya ekonomisine doğrudan katkı sağladığını ifade etti. Yerel işletmelere giren her tutarın kent içinde döndüğünü, bunun sokaklardan küçük tedarikçilere kadar geniş bir etki yarattığını vurgulayan başkan, zincir marketlere yapılan ödemelerin ise genellikle merkezlere transfer edildiğini söyledi. Bu nedenle kırtasiye ihtiyaçlarının mahallemizin esnafından karşılanmasının ekonomik canlılık için önemli olduğunu aktardı.

haksız rekabet ve sezonluk satışlar:

Keskin, büyük zincir marketlerin sadece okul dönemlerinde kırtasiye reyonları açmasını haksız rekabet olarak nitelendirdi. İhtisas esnafının yıl boyunca kira, vergi ve istihdam yükünü taşıdığını, sezonluk satış yapan anlayışın bu esnafın rızkına ortak olduğunu belirtti. Marketlerin dönemsel olarak kırtasiye ürünleri satmasının ticari ahlak ve rekabet koşullarına uygun olmadığını söyledi ve kırtasiye malzemesinin kırtasiyeciden, ayakkabının ayakkabıcıdan alınması gerektiğini ifade etti.

Esnafın yıl boyu süren maliyetleri ve istihdam yükü dikkate alındığında, sezonluk davranışların ihtisas sahibi esnafa zarar verdiği anlatıldı. Keskin, esnafın sadece mal satan kişi olmadığını, mahallesinin sosyal hafızasını ve güvenini oluşturan bir unsur olduğunu hatırlattı.

ürün güvenliği ve çocuk sağlığı:

Başkan Keskin, velilere ürün kalitesi ve güvenliği konusunda uyarılarda bulundu. Ucuz ve nereden geldiği belli olmayan ithal ürünlerin denetimsiz olabileceğine dikkat çekildi; bu tür ürünlerin çocuk sağlığı açısından risk taşıyabileceği belirtildi. Velilere, fiyatın yanında ürünün standartlara uygunluğuna bakmaları ve denetimden geçmiş malzemeleri tercih etmeleri çağrısı yapıldı. Keskin, yerel esnafın sunduğu ürünlerin Türk standartlarına uygun, denetimden geçmiş ve güvenilir olduğunu sözlerine ekledi.

Mesajında hem vatandaşlara hem de esnafa sorumluluk düştüğünü vurgulayan Keskin, esnaflara fiyatlarını makul seviyelerde tutma çağrısı yaparken; velilere de birkaç liralık fark için yıllardır hizmet veren esnafını terk etmemeleri önerisinde bulundu. Bu dayanışmanın Malatya ticaretini ve sosyal dokusunu güçlendireceğini belirtti.

Son olarak Keskin, özellikle deprem sonrası dönemde ticari hayatın yeniden canlanmasında vatandaş desteğinin önemine dikkat çekti. Esnafın mahallesini bildiğini, gerektiğinde veresiye kolaylığı sağladığını ve toplumun hem ekonomik hem sosyal açıdan bel kemiğini oluşturduğunu belirterek, yoğun alışveriş dönemlerinde esnafa sahip çıkılmasının gerekliliğini yineledi.

Kısaca: MESOB Başkanı Şevket Keskin, okul hazırlıkları sırasında alışverişlerin mahalle esnafından yapılmasının hem Malatya ekonomisine canlılık kazandıracağını hem de çocukların güvenliği açısından daha sağlıklı ürünlere ulaşılmasını sağlayacağını vurguladı.

MESOB BAŞKANI KESKİN’DEN OKUL ALIŞVERİŞİ ÇAĞRISI