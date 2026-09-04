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sınav günü kimliği eksik olan adaylara kolaylık: Zonguldak nüfus müdürlükleri pazar açık

KPSS için 6 Eylül 2026'da Zonguldak Merkez ve Kdz. Ereğli nüfus müdürlükleri 07.00-10.00 arası açık; barkodlu/karekodlu geçici kimlik düzenlenecek.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 14:03

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

sınav günü kimliği eksik olan adaylara kolaylık: Zonguldak nüfus müdürlükleri pazar açık

Zonguldak'ta KPSS adaylarına sınav günü kimlik hizmeti

6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılacak olup kimliğini kaybeden veya yenilemesi gereken adaylar için Zonguldak'ta iki nüfus müdürlüğü sınav günü mesaisi yapacak.

hangi müdürlükler açık olacak:

İşlemler, Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü ile Kdz. Ereğli İlçe Nüfus Müdürlüğü bünyesinde yürütülecek. Söz konusu müdürlükler, sınav öncesi kimlik ihtiyacı olan adaylara hizmet vermek üzere açık tutulacak.

işlem saatleri ve düzenlenecek belgeler:

Müdürlükler 07.00'de hizmet vermeye başlayacak ve işlemler 10.00'a kadar sürecek. Başvuruda bulunan adaylara, sınavda kullanılabilmesi amacıyla barkodlu veya karekodlu Türkiye Cumhuriyeti Geçici Kimlik Belgesi düzenlenebilecek.

Kimliğini kaybeden veya kartını yenilemesi gereken adaylar belirtilen saat aralığında ilgili müdürlüklere başvurarak geçici kimlik işlemlerini yaptırabilecek.

ZONGULDAK’TA 2026-KPSS LİSANS GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR OTURUMUNA KATILACAK ADAYLAR İÇİN İKİ...

ZONGULDAK’TA 2026-KPSS LİSANS GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR OTURUMUNA KATILACAK ADAYLAR İÇİN İKİ NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDE SINAV GÜNÜ MESAİSİ YAPILACAK.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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