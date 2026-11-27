Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek programı Alaşehir'de uygulandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Mustafa Beşikçioğlu İlkokulu bahçesinde düzenlenen Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek programı kapsamında ilkokul öğrencilerine ağız ve diş sağlığından sağlıklı beslenmeye, kişisel hijyenden ilk yardım uygulamalarına kadar geniş bir uygulamalı eğitim verildi.

Eğitim istasyonlarında uygulanan çalışmalar:

İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde oluşturulan eğitim istasyonlarında doktor, hemşire, diyetisyen, psikolog, çocuk gelişimci, fizyoterapist, diş hekimi ve 112 Acil Sağlık personeli görev aldı. Öğrenciler maket dişler üzerinde doğru diş fırçalama tekniğini öğrendi, stetoskopla muayene uygulaması yaptı ve ambulansı inceleyerek sağlık ekiplerinin görevlerini tanıdı.

Fizyoterapist eşliğinde yapılan egzersiz çalışmaları ile fiziksel aktivitenin önemi vurgulandı; sağlıklı beslenme etkinliklerinde ise özellikle meyve tüketiminin önemi anlatıldı.

Uzmanlardan hedef ve değerlendirmeler:

Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü Uzman Doktor Fatma Seven, programın amacının çocuklarda sağlık bilincini geliştirmek olduğunu belirterek sağlıklı bir toplumun temelinin sağlıklı çocuklar olduğunu vurguladı ve uygulamalı eğitimin erken yaşta alışkanlık kazandırmada etkili olduğunu söyledi.

Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya ise uygulamalı yöntemlerin öğrenmedeki etkinliğine dikkat çekti; en iyi öğrenmenin yaşayarak yapıldığını belirterek diş hekimlerinin, diyetisyenlerin, fizyoterapistin ve doktorların çalışmasının öğrencilerin bilinçlenmesi açısından verimli olduğunu ifade etti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Çocuklara uygulamalı sağlık eğitimi verildi